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Ajax Chelsea maçında çok tartışılacak karar!

Ajax'ın sahasında Chelsea ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında VAR hakemleri, futbol kamuoyunda tartışmalara neden olan bir karara imza attı.

24 Ekim 2019 Perşembe 16:14
Ajax Chelsea maçında çok tartışılacak karar!

Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü hafta maçında Ajax, sahasında Chelsea’ye 1-0 mağlup oldu. Chelsea, 86’ıncı dakikada Batshuayi’nin attığı golle maçı kazanırken, Ajax’ın Video Yardımcı Hakem (VAR) tarafından iptal edilen golü büyük tartışma yarattı.

Karşılaşmada 35’inci dakika oynanırken, Hakim Ziyech’in ortasında Quincy Promes topu ağlara gönderdi. Ancak VAR’dan gelen uyarı üzerine maçın hakemi Ovidiu Haţegan, golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti. Ancak bu karar, büyük tartışmaları da beraberinde getirdi. Ajax-Chelsea maçının VAR hakemlerinin yanlış kareyi kullandığı, golün aslında geçerli sayılması gerektiği iddia edildi.

Chelsea’nin efsane isimlerinden FIFA Elçisi Marcel Desailly, beIN Sports’ta pozisyonu değerlendirirken, VAR hakemlerinin bu teknolojiyi kullanmaya yetkin olmadığını söyledi. “Ben bu işi FIFA’ya götürürüm” diyen Marcel Desailly, VAR hakemlerinin topun Ziyech’in ayağından çıktığı andaki kareyi değil de, çıktıktan yaklaşık bir metre sonraki kareyi kullandığını belirtti.

Topun Ziyech’in ayağından çıktığı anda Promes’in ofsayt pozisyonunda olmadığını ifade eden Fransız futbol adamı, bu nedenle Ajax’ın net bir golünün iptal edildiğini iddia etti.

Sosyal medya hesabından pozisyonu paylaşan beIN Sports da kararın yanlış olduğunu savundu.

Kariyerinin son döneminde Chelsea forması giyen ve futbola Londra ekibinde veda eden Hollandalı efsane futbolcu Ruud Gullit de tartışmalara katıldı. beIN Sports yorumculuğu yapan Ruud Gullit, pozisyonu izledikten sonra “Bu fotoğrafı Hollanda’ya göndermek için alabilir miyim? Fotoğrafı almam gerekiyor çünkü kanıta ihtiyacım var. Yanlış kare dikkate alınmış. Gerçekte Promes ofsayt pozisyonunda değil” dedi.

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