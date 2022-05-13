Ülkemizde , Akıl ve Zeka oyunları süreci 25 Ekim 2021 tarihinde KKTC Milli Eğitim Bakanlığı ile TAZOF ( Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu ) ile imzalanan protokol çerçevesinde , Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 100 okulda Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfları hayata geçmiştir..bu bağlamda 1-4 Aralık 2021 tarihlerinde eğitimcilere oyunlar ile ilgili eğitim verilmiş ve her okulun kendi içinde turnuva yapma imkaanı sağlanmıştır.

Yapılan Turnuvalar neticesinde okullarında 1. gelen öğrenciler Lefkoşa’da düzenlenen büyük finale katılma hakkı kazanmıştır.

Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Finalleri Başladı

Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirilen ve bu yıl ilk kez düzenlenen turnuva finallerine ülke genelindeki ilkokul, ortaokul ve liselerden 160 öğrenci katılıyor.

Kaybedenin olmadığı bu turnuva ile eğlenceli ve yaş guruplarına uygun oyunlarla, akıl - zeka oyunları konusunda farkındalık yaratılması ve öğrencilerin gelişimi hedefleniyor.

İmzalanan protokol kapsamında, Bakanlığa bağlı yüz okulda akıl ve zeka oyunları sınıfları kuruldu, eğitimler verildi ve yarışmalar organize edildi. Yoğun bir katılımla okullarda organize edilen yarışmalarda birinci olan öğrenciler, Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen finallere katılmaya hak kazandı.

Turnuvanın ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri, gün içerisinde düzenlenecek tören ile takdim edilecek.