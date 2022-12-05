Akılalmaz teklife 'evet' dedi, tarihin en büyük imzası

Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nda Portekiz formasıyla boy gösteren Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın ardından yeni durağına karar verdi. Portekizli futbolcunun, Al Nassr'ın tarihe geçecek sözleşme teklifini kabul ettiği ve imzaların atıldığı öne sürüldü.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United ile olaylı bir şekilde yollarını ayıran Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı için geri sayım başladı. İspanyol basını, geçtiğimiz hafta okuyucularına duyurduğu iddiayı bir adım öteye taşıdı ve imzaların atıldığını öne sürdü.

Marca'nın haberine göre; 37 yaşındaki yıldız futbolcu, Suudi Arabistan takımı Al Nassr ile yıllık 200 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı. Al Nassr ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladığı kaydedilen Portekizli futbolcu, toplamda 500 milyon Euro kazanacak.

TARİHİN EN PAHALI İMZASI

Söz konusu transferin resmiyet kazanması durumunda Cristiano Ronaldo, futbol tarihinin en büyük sözleşmesine imza atmış olacak ve aktif kariyerini sürdüren sporcular arasında en yüksek maaşı içeren kulüp kontratının sahibi olacak.