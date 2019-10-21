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Akıncı, KKTC Cumhuriyet Kupası’na katılacak olan ülkelerin heyet ve sporcularını kabul etti

Akıncı, KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan ve 18 yaş altı KKTC Cumhuriyet Kupası’na katılacak olan ülkelerin heyet ve sporcularını kabul etti

21 Ekim 2019 Pazartesi 12:10
Akıncı, KKTC Cumhuriyet Kupası’na katılacak olan ülkelerin heyet ve sporcularını kabul etti

mhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan ve 18 yaş altı KKTC Cumhuriyet Kupası’na katılacak olan ülkelerin heyet ve sporcularını kabul ederek görüştü.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Kosova, Türkiye ve KKTC hentbol takımlarının spor ve yöneticilerinin yer aldığı görüşmede, KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, organizasyonun detaylarıyla ilgili bilgi verdi. 
Kabulde, Kosova ve Özbekistan heyeti temsilcileri, Cumhurbaşkanı’na ülkelerinden getirdikleri hediyeleri takdim etti. 
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 18 yaş altı KKTC Cumhuriyet Kupası’na katılacak tüm sporculara başarı dileklerinde bulundu. 

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AkıncıKKTCKupaCumhuriyetHeyet
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