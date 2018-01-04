Akova Jeffrey’i transfer etti

Havadis'ten Hüseyin Köprülü'nün haberine göre, K-PET 1.Lig ekiplerinden Akova, geçmişte ülkemizde uzun yıllar forma giymiş Jeffrey’i dün transfer etti.

Bir dönem Bostancı Bağcıl, Gönyeli, Küçük Kaymaklı ve Türk Ocağı’nda da forma giyen Jeffrey dün sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini Akovalı yapan imzayı attı.

Sermen Vudalı: “Takviyeler devam edecek”

Akova Kulüp Başkanı Sermen Vudalı 11 yıldır ülkemizde bulunan ve KKTC vatandaşı olan Jeffrey’i kadrolarına kattıklarından dolayı memnun olduklarını belirterek takviyelerin devam edeceğini söyledi.

Vudalı özelikle kanat ve defans bölgesi için bazı isimlerle görüştüklerini ve bunları neticelendirmek için çalıştıklarını sözlerine ekledi. Başkan Vudalı, Rum futbolcu George Louka’dan memnun olduklarını ve ikinci devrede de yola bu isimle yola devam edeceklerini söyledi.