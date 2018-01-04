Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
116853
ALTIN
158.569
DOLAR
3.7565
STERLİN
5.0938
EURO
4.5310
Kadınlar erkeklerden daha hesaplı alışveriş yapıyor
Kadınlar erkeklerden daha hesaplı
Sarhoş erkekler için kadınlar ne ifade ediyor?
Sarhoş erkekler için kadınlar ne...
Hacklenen seks oyuncakları insanları öldürebilir
Hacklenen seks oyuncakları insanları öldürebilir
Erkekler sarışınları beğeniyor, ama esmerlerle evleniyor
Sarışınları beğeniyor ama esmerlerle evleniyorlar!
Hamilelerin imdadına yetişiyor!
Hamilelerin imdadına yetişiyor!
banner34

Akova Jeffrey’i transfer etti

banner35

Bostancı Bağcıl, Gönyeli, Küçük Kaymaklı ve T.Ocağı gibi önemli kulüplerde forma giyen Jeffrey, dün sağlık kontrolünün ardından kendisini 1.Lig takımlardan Akova’nın futbolcusu yapan imzayı attı.

04 Ocak 2018 Perşembe 14:37
Akova Jeffrey’i transfer etti
banner10

Havadis'ten Hüseyin Köprülü'nün haberine göre, K-PET 1.Lig ekiplerinden Akova, geçmişte ülkemizde uzun yıllar forma giymiş Jeffrey’i dün transfer etti.

Bir dönem Bostancı Bağcıl, Gönyeli, Küçük Kaymaklı ve Türk Ocağı’nda da forma giyen Jeffrey dün sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini Akovalı yapan imzayı attı.

Sermen Vudalı: “Takviyeler devam edecek”

Akova Kulüp Başkanı Sermen Vudalı 11 yıldır ülkemizde bulunan ve KKTC vatandaşı olan Jeffrey’i kadrolarına kattıklarından dolayı memnun olduklarını belirterek takviyelerin devam edeceğini söyledi.

Vudalı özelikle kanat ve defans bölgesi için bazı isimlerle görüştüklerini ve bunları neticelendirmek için çalıştıklarını sözlerine ekledi. Başkan Vudalı, Rum futbolcu George Louka’dan memnun olduklarını ve ikinci devrede de yola bu isimle yola devam edeceklerini söyledi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefke’de gece Çamlık’ın
Lefke’de gece Çamlık’ın
Kaymaklı’dan sürpriz karar
Kaymaklı’dan sürpriz karar
İskele’de Ertürk dönemi
İskele’de Ertürk dönemi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim