Akyulaf ameliyat oldu

Havadis Spor'dan Coşkun Kutay'ın haberine göre, Limasol’dan başlayan ve Girne’ye kadar gelen iki ezeli rakibin rekabetinde Doğan “Kravatlılar” masterleri ile Ocak (Maunacılar) masterleri arasındaki dostluk karşılaşmasında üzücü birde sakatlık yaşanmıştır.

Türk Ocağı Masterleri takımında oynayan ve şu anda Merit-Alsancak Yeşilova Teknik Direktörlüğünü yürüten Erdinç Akyulaf’ın “aşil tendonu” kopmuştu ve sahayı koltuk değnekleri ile terk edebilmişti. Akyulaf dün Girne-Kamiloğlu Hastanesi’nde ameliyat oldu.

Dr. Hüseyin Kalgay’ın gerçekleştirdiği ameliyat sonrasında Havadis’e konuşan Dr.Kalgay, “Ameliyat başarılı geçti. Erdinç hocanın ayağı 6 hafta alçıda kalacak. Sonrasında fizik tedavi uygulanmasına başlanacak ve devamında da saha çalışmalarına katılabilecek” dedi.

Bir an önce takımının başında olmak isteyen Erdinç Akyulaf, “Ayağım alçıda olmasına rağmen, Süper Ligin 26.haftasından itibaren teknik alandaki görevimi sürdürmeye devam edeceğim” şeklinde konuştu.