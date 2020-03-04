Alagadi’de offroad şov yaşandı

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun himayesinde Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği’nin (KKORD) organize ettiği, 2020 KKORD Offroad Şampiyonası hafta sonu Alagadi’de merhum üye Veleddin Hüdan anısına altıncı kez yapılan yarışla başladı.

Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün sportif direktörlüğünü üstlendiği yarışta ekipler yaklaşık 6 kilometrelik etabı, sprint şeklinde, biri antrenman olmak üzere üçer kez geçtiler. Offroad oyunlarının da yapıldığı organizasyona katılım yoğundu.

Güne damgasını vuran ekip Ahmet Baştaş-Doğa Koyuncu ikilisi oldu. Antrenman etabı da dahil günün en hızlı ekibiydiler. İkili genel klasman ve sınıf birinciliğinin yanı sıra takımlar kupasını da aldılar. Son etapta derecelerini geliştiren Hasan Reyhan-Muzaffer Yemen ikilisi günün ikincisi olurken üçüncü isim Hüda Hüdan-Hasan Reyhan ikilisi oldu. Hüdan-Reyhan ikilisi Sınıf 2’de ise birinci oldular. Sınıf 3’ün birincisi ise Şefik Uzun-Ertunç Çapun ikilisiydi.