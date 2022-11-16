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Alex de Souza'nın yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncularından Alex de Souza, Brezilya İkinci Futbol Ligi takımlarından Avai'nin teknik direktörlüğüne getirildi.

16 Kasım 2022 Çarşamba 11:53
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Alex de Souza'nın yeni adresi belli oldu



Alex de Souza, Avai'nin teknik direktörü oldu.

Aktif kariyerini noktaladıktan sonra 2021'in nisan ayından beri Brezilya kulübü Sao Paulo'nun 20 yaş altı takımını çalıştıran Alex, ilk A takım deneyimini Avai'de yaşayacak.

Avai Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 2023 sezonu için anlaşmaya varılan 45 yaşındaki Alex, 22 Kasım'da basına tanıtılacak.

2004-2012 yılları arasında oynadığı Fenerbahçe'de 3 lig şampiyonluğu yaşayan Brezilyalı eski futbolcu, 2014'te aktif kariyerini sonlandırdı.

Alex, 48 kez giydiği Brezilya Milli Takımı formasıyla da 1999 ve 2004'te Kupa Amerika'yı kazandı.

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