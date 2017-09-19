Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
104918
ALTIN
147.092
DOLAR
3.4930
STERLİN
4.7124
EURO
4.1820
Meğer yıllarca yanlış bilmişiz
Meğer yıllarca yanlış bilmişiz
Rus helikopteri tatbikatta park halindeki araçları vurdu! 
Tatbikatta yalnışlıkla sivilleri vudular
Alzheimer için yararlı!
Bulmaca yerine sudoku
Tüketim çılgınlığı obez yapıyor!
Tüketim çılgınlığı obez yapıyor!
"Acı biber yiyin, mikropları öldürün"
"Acı biber yemek sağlıktır"

Alex'in belgeseli Ekim'de Türkiye'de

Brezilya’da gerçekleştirilen özel gösterimde, Fenerbahçeli eski futbolcu Alex de Souza’nın “Alex Camera 10, Türkiye’den Brezilya’ya” belgeselinin galası düzenlendi.

19 Eylül 2017 Salı 11:46
Alex'in belgeseli Ekim'de Türkiye'de

Brezilya’da gerçekleştirilen özel gösterimde, Fenerbahçeli eski futbolcu Alex de Souza’nın “Alex Camera 10, Türkiye’den Brezilya’ya” belgeselinin galası düzenlendi. 97 dakikalık belgesel, ekimde Türkiye'de gösterime girdikten sonra kasımda Brezilyalı futbolseverlerle buluşacak.

Fenerbahçeli eski futbolcu Alex de Souza'nın ülkesine dönüşünden sahalara vedasına kadar profesyonel hayatını ele alan belgeseli 'Alex Camera 10, Türkiye'den Brezilya'ya', düzenlenen özel gösterimde beyaz perdeyle buluştu.

Brezilya'nın Curitiba şehrinde aralarında Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Arthur Zico'nun da bulunduğu davetlilerin katıldığı etkinlik öncesi basın mensuplarına konuşan Alex de Souza, "Konuşmak zor. Gerçekten duygusal anlar yaşıyorum" dedi.

Belgeselin, Alex'in kariyeri boyunca yaptığı her şey için bir saygı olduğunu aktaran Zico, "Alex yönetecek kadar şanslı olduğum en iyi oyuncuydu" ifadesini kullandı.

97 dakikalık belgesel, ekimde Türkiye'de gösterime girdikten sonra kasım ayındaki Futbol Filmleri Festivali ile Brezilyalı futbolseverlerle buluşacak.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe'ye Eljif Elmas müjdesi
Fenerbahçe'ye Eljif Elmas müjdesi
Burak Yılmaz'lı Trabzonspor kaybetmiyor
Burak Yılmaz'lı Trabzonspor kaybetmiyor
Galatasaray maçında rekor bekleniyor
Galatasaray maçında rekor bekleniyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim