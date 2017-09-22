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Ali Koç başkanlık adaylığını açıkladı

Ali Koç, 1907 Fenerbahçe Derneği başkanlığından istifa ettiğini ve 2018 Mayıs ayında yapılacak seçimde Aziz Yıldırım'a karşı aday olacağını açıkladı

22 Eylül 2017 Cuma 08:58
Ali Koç başkanlık adaylığını açıkladı

Fenerbahçe Başkan adaylığını açıklayan Ali Koç, "13 yıldır gururla sürdürdüğüm, 1907 Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan ayrılma kararımı sizlere duyurmak istiyorum. 2018 Mayıs ayında yapılacak olağan seçimli genel kurul hazırlıklarının daha iyi ilerleyebilmesi için sizden izninizi istiyorum" kelinde konuştu.

Gecede konuşan Ali Koç, "Stadımızda Fenerbahçe'nin teri, öz kaynakları var. Bugün sadece bizim dışımızda Beşiktaş kendi stadını yaptı. Aziz Yıldırım ve yönetimlerine kulübümüze katkı sağladıkları için ayrı ayrı teşekkür ederiz" dedi.

Taraftara mesaj gönderen deneyimli yönetici, "Fenerbahçe umuttur. Umuyorum ki futbol takımımız şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olduğunu gösterecektir. Futbolda tribün desteğini sezon sonuna kadar vereceğiz ve güzel günler bizi bekliyor. 1907 kültürü, karşılık beklemeden kulübüne hizmet etme kültürüdür" ifadelerini kullandı.

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