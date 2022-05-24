Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya sert sözler!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beyaz TV'deki Derin Futbol programında Mesut Özil sorusuna yanıt verdi. Canlı yayına damga vuran olay ise Ali Koç ile Rasim Ozan Kütahyalı arasında gerçekleşti. Rasim Ozan Kütahyalı'nın Mesut Özil açıklamasına flaş bir cevap veren Ali Koç, sosyal medyada gündem oldu.

MESUT ÖZİL HAKKINDA SON NOKTAYI KOYDU

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, 'Mesut Özil, affedilecek mi?' şeklinde gelen soruya, "Mesut Özil'in menajeriyle bugün konuştuk. İki tarafın da hayırlısı neyse, o yapılmalı. Görüşmeler sonucu neyin hayırlı olacağına karar vereceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında şampiyon olmaktan başka derdimiz yok. Geçmişe dönsek, Mesut'u yine alırdım. Bu transferde iki taraf da çok arzuluydu. Arsenal'dekine çok düşük maaş alacaktı. Bonservisi yoktu. Mesut Özil gibi dünya yıldınız kim istemez. Bazen tutuyor, bazen tutmuyor. Mesut da böyle bir senaryo olsun diye gelmedi. Elinden geleni yaptı, talihsiz sakatlıklar oldu. Esas olan, kendisinin de dediği gibi Fenerbahçe." şeklinde yanıt verdi.

RASİM OZAN KÜTAHYALIYA'YA CEVAP: BOŞ KONUŞUYORSUN!

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Rasim Ozan Kütahyal'nın "Mesut Özil transferinde Fenerbahçe, Türkiye Cumhuriyeti tarafından kayrılmıştır." sözleri üzerine, "Boş konuşuyorsun! Bizi kim kayırdı! Devlet mi gidip aldı!" şeklinde konuştu.

FATİH TERİM AÇIKLAMASI

Ahmet Çakar: "Fatih Terim, TFF Başkanlığı için aday oldu, ne yaparsınız?"

Ali Koç: "Yanlış olur, desteklemeyiz."

"DİREKT BENİM İSMİM ZİKREDİLİYOR"

Ali Koç: "Beşiktaş'a karşı saygı ve sevgiden kusurum olmadı. Babadan dolayı Beşiktaş'ı bilerek büyüdük. Bize imalı mesajlar verildi. Teşvik primi... Bunu başka türlü anlamamız mümkün değildi. Yazıştık. Ahmet Nur Çebi'ye sevgim ve saygım bilinir. Direkt ismim zikrediliyor. Sebep, benim yaptığım basın toplantısında TFF'nin Trabzonspor'a bakış açısını gösteren bir örnek." açıklamasını yaptı.

"ABOUBAKAR VE SERGEN YALÇIN..."

Ali Koç, "Vincent Aboubakar ve Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe'ye geleceği söylendi. Açtım telefon ve böyle bir şey olmadığını söyledim. Dorukhan Toköz'de de tavrımız ortada. Bize bu imalar ve son olay, fazlasıyla canımızı sıktı. Bunlar aşılmayacak olaylar değil." dedi.

"BİR SENE DAHA KALIR"

Ali Koç, "Kim Min-Jae son yıllarda yapılan en iyi transfer, Pereira'nın hediyesi. Miguel Crespo da öyle. Bebeği ve karısı var, buradan çok memnun. Gitmesi için somut bir şey yok ama işin başındayız. Kazanacağımıza inandığı bir kadro ile bir sene daha kalır." ifadelerini kullandı.

"MERT HAKAN YANDAŞ İÇİN İLGİ MEKTUBU GÖNDERDİ"

Ali Koç: "Oyuncuya 'Şu kadar maaş alırsın' falan denilmiş. İsmail Kartal ve Jorge Jesus, '12-13 oyuncu kalsın' diyor. Onların içinde de Mert Hakan var. CSKA Moskova, Mert Hakan Yandaş için ilgi mektubu gönderdi. Ancak oyuncumuz satılık değil. Takımda kalması gereken oyuncular listesinde Mert Hakan da var ama absürt bir teklif gelir, olur demiyorum ama bakarız." dedi.

"SUAREZ'LE UZAKTAN YAKINDAN ALAKAMIZ YOK"

Ali Koç: ”Cyle Larin ve diğer yabancı haberleri doğru değil. Oğlum her sabah 'Baba Suarez geliyor mu?' diye başımın etini yiyor! Menajerler, medya mensupları üzerinden piyasa yapıyor ve kulüpleri baskı altına alıyorlar. Suarez'le uzaktan yakından alakamız yok!” açıklamasını yaptı.

"NWAKAEME YAŞLI AMA ALLAH VAR..."

Ali Koç: "Anthony Nwakaeme 13-14 maç kaçırdı, yaşı var. Nwakaeme yaşlı ama Allah var, Trabzonspor'a transfer olduğundan beri verilen parayı hak etti. Türk futboluna renk kattı." dedi.

"BU, TÜRKİYE CUMHURİYETİ İÇİN BİR SKANDALDIR!"

Ahmet Çakar, ”FIFA kokartı verilen Zorbay Küçük; İsviçre'de hem kural testinden, hem dil testinden, hem de atletik testlerden kaldı. Bu, Türkiye Cumhuriyeti için bir skandaldır!” açıklamasını yaptı.

"ALEX CAMİANIN EVLADIDIR"

Ali Koç, ”Alex camianın evladıdır. Teknik direktörlüğü kıvama gelirse neden olmasın? Mesela Hagi olmadı. Her iyi futbolcu, iyi teknik direktör olacak diye bir şey yok.” dedi.

"BEŞİKTAŞ GEÇEN SENE OZAN TUFAN'I İSTEDİ"

Ali Koç, "Beşiktaş geçen sene Ozan Tufan'ı istedi ama bu sene bir şey yok. Altay Bayındır kalacak. Her kulübe Altay gibi sporcular nasip olsun." ifadelerini kullandı.

"AÇLIĞI VE YAŞINDAN DOLAYI SÖRLOTH'U SEÇERİM"

Ahmet Çakar: "Luis Suarez ve Alexander Sörloth, fiyatları aynı, şartları aynı! Hangisini istersiniz?"

Ali Koç: "Açlığı ve yaşından dolayı Sörloth'u seçerim. Almanya'da istenilen gibi olmamış. Leipzig ile konuştuk. 12-16 Milyon Euro bonservisi var. Artık kiralık gitmek istemez."

"YENİ HOCAYI PAZARTESİ GÜNÜ AÇIKLAYACAĞIZ"

Teknik direktör konusunda da net konuşan Ali Koç, "Bizim çalışabileceğimiz iki hocamız var şu an. Biri İsmail hoca. Biri de Jorge Jesus. Teknik direktör konusunda acelemiz yok. Önümüzdeki sezon kesin şampiyonluğa oynayacağız. Haftaya pazartesi yeni hocamızı açıklarız." dedi.

"ALLAH YARDIMCILARI OLSUN"

FFP konusunda konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "FFP konusunda bu sene sıkıntı yok. Harcama limitlerini bilmiyoruz. Allah da bunu hesaplayacaklara yardımcı olsun. Bu kur, enflasyon ve belli olmayan yayın geliriyle nasıl açıklayacaklar?" ifadelerini kullandı.

"KULÜPLER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA ADAY OLMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Ali Koç, "Kulüpler Birliği Başkanlığı'na aday olmayı düşünüyorum. Fakat o pankart bizi çok rahatsız etti. Sayın Ahmet Ağaoğlu'nun haberi olmayabilir ama yöneticilerin vardır. Çıkıp yanlış olduğu söylenebilirdi. Bence failler bulundu ama gizleniyor. Altından FETÖ bile çıkabilir." dedi.

"BUNU REDDETMEK, TÜRKİYE CUMHURİYETİ'Nİ YOK SAYMAKTIR"

Ali Koç, ”28 şampiyonluk konusunda ilk etapta acelemiz yoktu, çünkü derin bir konu. Bunu reddetmek, Türkiye Cumhuriyeti'ni yok saymaktır! Öyle sezonlar var ki şehir sayısı bu dönemki sayıdan daha fazla! TFF hiçbir şeyi izah edemiyor. Beşiktaş'ı tebrik edelim, onlar hakkını almış. Bu Beşiktaş'ın sorunu değil." dedi.

"TFF DAHA SÜPER KUPA'YA BİLE KARAR VEREMİYOR"

Ali Koç, ”TFF daha Süper Kupa'ya bile karar veremiyor. Hem Fenerbahçe başvurdu hem de Beşiktaş başvurdu, yine de karar veremiyorlar.” dedi.

"EKREM İMAMOĞLU'YLA KONUŞTUK"

Ali Koç, ”Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe ile alakası olmayan ve ailemi karıştıran bir tweet attı. Beni genelde durdurmaya çalışanlar, ailemi işin içine sokmaya çalışır. Başkaları da aynılarını yaptı. Sayın İmamoğlu ile konuştuk ve olay tatlıya bağlandı." dedi.

"BAŞKAN ADAYI OLMAK İÇİN BİR SENE DAHA BEKLERDİM"

Ali Koç, "Filmi geriye sarabilseydik, başkan adayı olmak için bir sene daha beklerdim. Gemiyi yüzdürebilmek için maddi manevi dokunuşlar gerekiyordu. Keşke o dokunuşların sonunda bazı şampiyonluklar olsaydı. Seçimler bir sene daha sonra olsaydı daha net şeyler olabilirdi. Bazı olaylar oldu geçmişte bir sene evveline gidersek. Kısmet buymuş." dedi.

"TORPİLLE HAKEM ATANIYOR ŞU AN"

Ali Koç, "Türk futbolu, bir şehir takımının etrafında dönüyor. Bu tehlikeli. Bu, o takım için de çok tehlikeli. Birilerinin çıkıp konuşması lazım. Niye sadece biz konuşuyoruz? Torpille hakem atanıyor şu an. Bu hakemler niçin atanıyor? Belki de önümüzdei 10 yıla hizmet etmesi için. Artık ifşa etme zamanı. Biz buna izin vermemeye çalışacağız. Bizim konuşmamız bir çözüm olacak mı? Belki olmayacak ama vicdanımız rahat yatacağız." sözlerini kullandı.

"YAYINCI KURULUŞ ÖDEME YAPMADI"

Yayıncı kuruluş hakkında konuşan Ali Koç, "Spor yasası çıktı. Bize göre gerçekçi ve uygulanabilir bir yasa değil. Spor yasasında biz denk bütçeden sorumluyuz. Hapise kadar giden yollar var. Borcun tanımı yok. Biz bütçeyi yaptık, sezon başladı. Yayıncı kuruluş ödeme yapmadı. Onlar sorumlu değil biz sorumluyuz. Mücbir sebep, Covid. Yine biz sorumluyuz." dedi.