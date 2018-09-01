Ali Koç: "Transferde kasamız önemli ölçüde artı tutarla kapandı"

Fenerbahçe Dergisi'nin eylül ayı sayısındaki başyazısında Ali Koç, UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) kuralları çerçevesinde, yeni bir yapılanma anlayışı ile transfer sezonunu geride bıraktıklarını belirtti.

Günü kurtarmak yerine, gelecek yılları da düşünerek hareket ettiklerini anlatan Koç, "Mali açıdan gerçekçi bir yaklaşım ile kulübümüze asgari finansal yük teşkil edecek, efektif bir transfer politikası sergilemeye özen gösterdik. Bu transfer politikasının temel felsefelerini, potansiyeli yüksek, yaş ortalaması düşük, maaş ödemeleri geçmişe oranla çok daha avantajlı, ekonomik anlamda da gelecekte kazanç sağlayacak bir yapıyla kurduk." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon kadrodaki 11 futbolcunun 30 yaş üzerinde bulunduğunu, bu sezon alınan 11 oyuncunun yaş ortalamasının ise 24 olduğunu vurgulayan Koç, "Sadece bonservisleri ile kadromuza kattığımız 8 oyuncuya baktığımızda ise, yaş ortalamasının 22 olduğunu dikkatinize sunmak istiyorum. Giuliano ile önümüzdeki sezon sözleşmeleri sona erecek Fernandao ve Josef de Souza'ya gelen teklifleri değerlendirerek, 25 milyon avroluk bir bonservis geliri elde ettik." açıklamasında bulundu.

Kadroya katılan isimlerin maliyetlerini açıklayan Koç, "Transferlerimizi gerçekleştirmek için kulübümüzün kasasından çıkan kiralama ve bonservis bedelleri toplamı, kasamıza giren 25 milyon avro tutarının takriben yarısına tekabül etti. Transferde kasamız önemli ölçüde artı tutarla kapandı." değerlendirmesini yaptı.

Comolli ve Cocu'ya teşekkür

Transfer döneminde emeği geçenlere teşekkür eden Ali Koç, şunları belirtti:

"Hiçbir an panik yapmadan, son derece bilinçli ve kontrollü şekilde, geleceğe yönelik emin adımlar atan bir Fenerbahçe olma yolunda gerçekleştirdiğimiz bu sezon öncesi yapılanma için, sportif direktörümüz Damien Comolli ve teknik direktörümüz Phillip Cocu'ya da katkılarından dolayısizlerin huzurunuzda teşekkürlerimi iletirim. Memnuniyetle ifade ederim ki hocamız Sayın Cocu, PSV kariyerinden de görülebileceği üzere, gençlerle yeniden yapılanan bir takımı, çok üst düzey noktalara taşıma konusunda büyük başarılara imza atarak kendisini ispatlamıştır. Kendisine teslim ettiğimiz, potansiyeli yüksek genç oyuncuların ağırlıklı olduğu takımımızı, en iyi şekilde değerlendireceğine ve yeniden yapılandıracağına inancımız tamdır."

Değişim süreçlerinin kolay olmadığını vurgulayan Koç, "Bu tarz çok yönlü ve kökten değişim dönemleri her zaman sancılı olmuştur. Bunun yanında, bu geçiş sürecimizde bazı kesimlerin, gelişimimizi ve yeniden yapılanmamızı ısrarlı ve sistematik bir şekilde engellemeye çalışacağını da lütfen hiçbir zaman unutmayın. Samimiyetle yapılan, iyi niyetli, yapıcı, uyarı ve eleştirileri ciddiye aldığımızı, yürüdüğümüz bu uzun yolda azami derecede faydalanmaya çalıştığımızı herkesin bilmesini isterim. Sportif direktörümüz ve teknik direktörümüz üzerinden, henüz daha ligin 3. haftasında başlatılan itibarsızlaştırma hamlelerinin tek amacı, Fenerbahçe'mizin yeniden yapılanmasına gölge düşürmeye çalışmaktır." sözleriyle düşüncelerini aktardı.

Taraftarlardan her futbolcuya aynı desteği vermesini isteyen Koç, erkek basketbol takımıyla ilgili de açıklama yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"Doğuş Grubu sponsorluğunun sona ermesi ile ortaya çıkan bütçe açığını mevcut ekonomik şartlara rağmen takımımıza kesinlikle yansıtmadan bu sezona başlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Obradovic yönetimindeki basketbol takımımız ile inanıyorum ki sezon sonunda yine büyük gururlar yaşayacağız. Bu vesileyle, taraftarımızın basketbol kombinelerine de göstermiş oldukları yoğun talepleri sebebiyle teşekkür ederiz."

"Camiaya Sesleniş" 11 Eylül'de

Ali Koç, "Camiaya Sesleniş" programının ikincisini 11 Eylül Salı günü yapacağını duyurdu.

Koç, FB TV'de yayınlanacak programda kulüple ilgili merak edilenleri açıklayacağını aktardığı yazısını, şöyle tamamladı:

"Geçtiğimiz hafta içinde, taraftarlarımızın sosyal medyada başlattıkları organizasyonla '#YanındayızAliKoç' diyerek yazdıkları tüm mesajları gururla ve duygulanarak okudum. Kaybedilen maçlarımızın ardından kulübümüze dair oluşturulmaya çalışılan olumsuz havaya rağmen, 'Zorluklar elbette olacak ancak bu zorluklar bizi yolumuzdan döndüremez.' diyerek, birbirine sımsıkı bağlarla sarılan tüm camiama en içten dileklerimle teşekkür ederim. Fenerbahçe'mize sahip çıkıp takımımıza destek olduğumuz, birbirimize inandığımız ve omuz omuza olduğumuz sürece, biz her zorluğun üstesinden geliriz. Hep birlikte şampiyonluk şarkıları söyleyeceğimiz günlere..."