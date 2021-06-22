Ali Koç: Yeni teknik direktörümüzü Pazartesi açıklayacağız

Yeni teknik direktör konusuna da değinen Başkan, "Favre ile bir görüşmemiz olmadı. Temsil eden bir kişiyle görüştük. Buraya uygun olmadığını, baskıyı seven biri olmadığını söyledi" ifadelerini kullandı ve yeni hocanın Pazartesi günü açıklanacağını duyurdu.

Ali Koç'un açıklamalarından satır başları:

"ALGILARA GELMEYİN"

"Favre'yle görüşmemiz olmadı. Temsil eden bir kişiyle görüştük, buraya uygun olmadığını, baskıyı seven biri olmadığını söyledi. Dalic benim çok istediğim biri, bize çok güzel bir rapor hazırlamıştı geçen sene. Tavrı bize, bana çok uyuyordu. Turnuva ertelenince olmadı. Algılara gelmeyin. Beşiktaş taraftarına sesleniyorum, Sergen Hoca'ya bir ilgimiz olmadı

"FENERBAHÇELİLER RAHAT OLSUN"

Seçildiğimiz takdirde yeni teknik direktörümüzü pazartesi günü açıklayacağız. 6-7 milyon euro harcayabileceğimiz bir hoca getiremeyiz. Fenerbahçeliler rahat olsun. Gaza gelmesin Fenerbahçeliler. Fenerbahçeliler rahat olsun. Yapacağımız teknik direktör tercihinin sonuna kadar arkasında durun."