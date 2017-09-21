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Alman federasyonu müstehcen hareketi affetmedi

RB Leipzig karşılaşmasında yaptığı müstehcen hareket nedeniyle Augsburg'lu Daniel Baier'e 1 maç oynamama ve 20 bin euro para cezası verildi.

21 Eylül 2017 Perşembe 16:15
Alman federasyonu müstehcen hareketi affetmedi

Almanya Bundesliga’da Augsburg ile Leipzig arasında oynanan karşılaşmada Daniel Baier’in hareketi ortalığı karıştırdı. Augsburg’un 1-0 kazandığı maçta Baier’in yaptığı müstehcen hareket hakem tarafından görülmedi ancak Almanya Futbol Federasyonu’ndan (DBF) kaçamadı. Görüntüleri izleyen federasyon yetkilileri, Augsburg Kaptanı Baier’e ceza verilmesine karar kıldı. Bunun üzerine Baier’e 1 maç men ve 20 bin Euro para cezası verildi.

Almanya Futbol Federasyonu tarafından onaylanan kararla ilgili olarak maçın hakemi Daniel Siebert, Baier’in hareketini görmediğini açıklamıştı. Savunması istenen Baier, Leipzig Teknik Direktörü Ralph Hasenhüttl’e karşı yaptığı hareketle büyük tepki çekmişti. Maçın bitimiyle birlikte saha karışmış iki takımın oyuncuları birbirine girmişti. Instagram’dan bir açıklama yapan Baier ise özür dilemiş ve o anın heyecanıyla o hareketi yaptığını söylemişti.

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