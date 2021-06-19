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Almanya, Portekiz'i 4-2 mağlup etti

EURO 2020 F Grubu'nda müthiş bir heyecana sahne olan maçta Almanya, Portekiz'i 4-2 mağlup etti...

19 Haziran 2021 Cumartesi 22:17
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Almanya, Portekiz'i 4-2 mağlup etti

EURO 2020 F Grubu'nda Almanya, Allianz Arena'da oynanan mücadelede Portekiz'le karşılaştı. Kıran kırana bir mücadele sonrasında Panzerler, sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Müthiş bir futbol şölenine sahne olan maç sonunda Panzerler gruptaki ilk galibiyetine ulaşırken, Portekiz ise 3 puanda kaldı.

Almanlar bu maçta attığı 4 golle, bir turnuvada 300 gol barajını geçen ilk Avrupa ülkesi olarak tarihe geçti.

PORTEKİZ'DEN KENDİ KALESİNE 2 GOL

Müthiş bir tempoyla başlayan karşılaşmada Portekiz, 15. dakikada Cristiano ronaldo'yla 1-0 öne geçti.

Bu golün ardından baskısını artıran Almanya, Ruben dias ve Guerreiro'nun kendi kalesine attığı gollerle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi.

İkinci yarıda Almanya 51. dakikada Havertz ve 60. dakikada Gosens'le skoru 4-1'e getirdi. Portekiz'de Jota 67. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi.

Son Güncelleme: 19.06.2021 23:36
Anahtar Kelimeler:
EURO 2020 F GrubuEURO 2020AlmanyaAllianz ArenaPortekiz
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