Alper Potuk’tan Galatasaray iddialarına yanıt: ‘Haberlere gülüyorum’

Spor Toto Süper Lig ekibi Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Alper Potuk, Galatasaray’a transfer olacağı iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Bazı gazetelerde menajerinin Galatasaray’la görüştüğü iddiası hakkında konuşan 26 yaşındaki futbolcu, “Benim bir menajerim yok. Haberlere gülüyorum. Beşiktaş maçı öncesi yazılması komik. Ben Fenerbahçe’nin oyuncusuyum. Görüşmelerimi kendim yürütüyorum, bir menajerim yok. Fenerbahçe devam etmek isterse düşünmeden imzayı atarım.” dedi.

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alper Potuk yabancı sınırı ve Beşiktaş derbisiyle ilgili de “Yabancı sınırı konusunda bir şey söylemek istemiyorum. Zaten herkes konuşuyor. Taraftarımızı bu sene çok üzdük. Derbi galibiyetiyle özür dilemek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sakatlığıyla ilgili de konuşan yıldız oyuncu, “Sakatlığım tamamen geçti. Derbide oynayabilirim.” açıklamasını yaptı.