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Altın Kitap'a giren ilk Türk patenci oldu

12 yaşındaki Efe Çetiz, Türkiye Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda dünya rekoru kırarak altın madalyanın sahibi olmuştu

10 Ocak 2018 Çarşamba 18:29
Altın Kitap'a giren ilk Türk patenci oldu
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Ankara'da düzenlenen Türkiye Artistik Buz Pateni Şampiyonası'na 12 yaşındaki Efe Çetiz damgasını vurdu.

BELPA Buz Pateni Sarayı'nda iki gün süren organizasyona minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde 11 kulüpten 70 sporcu katıldı. Minik erkeler kategorisinde İzmir Büyükşehir Belediyespor adına yarışan 12 yaşındaki Efe Çetiz dünya rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

Rekor tescil edildi

Çetiz, yarışmada 12 yaş ve altı kategorisinin teknik kısmında 23,03 puanla zirveye çıktı. Çetiz bu derecesiyle Çek bir sporcuya ait rekoru geride bırakmış oldu. Efe Çetiz'in rekor puanı Uluslararası Buz Pateni Birliği'nce de tescil edildi.

Çetiz'in kariyeri boyunca topladığı 29 madalyadan 25'i altın. Efe Çetiz kısa süre önce İtalya'da düzenlenen "Coppa Europa" turnuvasının minik erkekler kategorisinde birinciliği elde etti.

Altın Kitap'a giren ilk ve tek Türk patenci

Çetiz, 26 yıldır düzenlenen yarışma sonrasında dünya rekorlarının toplandığı "Altın Kitap"a giren ilk ve tek Türk patenci unvanının sahibi. Antrenörleri tarafından 'altın çocuk' lakabı takılan Efe Çetiz bu başarısını Olimpiyatlar'da da sürdürmek istiyor.

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