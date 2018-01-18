Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
116856
ALTIN
161.122
DOLAR
3.7699
STERLİN
5.2310
EURO
4.6154
Lıkır lıkır sağlık için!
Lıkır lıkır sağlık için!
Zamanı verimli kullanmanın 10 yolu
Zamanı verimli kullanmanın 10 yolu!
Instagram'a son görülme özelliği geldi!
Instagram'a son görülme özelliği geldi!
Soğuk havada bunu sakın yapmayın
Soğuk havada bunu sakın yapmayın!
Parayla saadet olur mu?
Parayla saadet olur mu?

Altınör ateş püskürdü

Türk Ocağı’nın, Küçük Kaymaklı’dan bonservisini aldığı Remzi Betmezoğlu konusunda ilginç gelişmeler yaşanıyor.

18 Ocak 2018 Perşembe 12:52
Altınör ateş püskürdü
banner10

Havadis Spor'un haberine göre, Türk Ocağı Başkanı Fahri Altınör transfer ettikleri Remzi konusunda Merit Alsancak Yeşilova’nın yaptığının yanlış olduğunu belirterek “Bir başkan bir gencimizin futbol hayatını söndürüyor. Transfer ettiğimiz futbolcunun aklını karıştırarak bizde oynamamasını sağlıyor. Bunun adı bir nevi şikedir” ifadelerini kullandı

Türk Ocağı’nın, Küçük Kaymaklı’dan bonservisini aldığı Remzi Betmezoğlu konusunda ilginç gelişmeler yaşanıyor.

Türk Ocağı Başkanı Fahri Altınör, Remzi Betmezoğlu’nu transfer ettiklerini ancak genç futbolcunun aklı karıştırılarak fikir değiştirmesinden dolayı büyük bir huzursuzluk olduğunu söyledi.

Altınör, transfer sürecinde yaşananlar ile ilgili, pazartesi akşamı Malpas Hotel’de Remzi ile bir araya geldiklerini, yapılan görüşmede futbolcunun bu durumdan mutluluk duyduğunu ve kadro yapısının kendisine çok daha uygun olduğunu belirttiğini ifade etti.

Transfer sonrasında ise Merit Alsancak Yeşilova Başkanı Redif  Nurel’in kendisini aradığını belirten Altınör, Redif’in bu oyuncudan vazgeçmelerini, bonservisini kendilerinin almasını ve sonrasında da Remzi’yi bize kiralamayı teklif ettiğini, söylediğini açıkladı.

Altınör bu durumu “açık açık Türk Ocağı ile dalga geçmektir” şeklinde yorumladı.

Bir gencin futbol hayatına bir başkan engel oluyor

Altınör süreç ile ilgili Havadis’e yaptığı açıklamasına şöyle devam etti: “Remzi’yi bugünlere getiren Küçük Kaymaklı’dır. Kulübün seni kime veriyorsa orada oynamak zorundasın. Burada başka bir kulüp senin futbol hayatını söndürmek istiyor. Sen iki sene top oynamazsan ne olacak. Bugün Ocak’ta sadece forvet Remzi’dir. Gençliğe değer veren bir hocamız var. 5 sene kazanacağın parayı belkide her sene kazanacaksın. Belkide çocuklarına futbol mirası bırakacaksın.  Kendisi de Ocak ile görüşüp yarın antrenmana başlayacaktı.  Ancak gelin görinki sabahtan aldığımız bir mesajda Remzi’nin iki yıllık futbol hayatına bir başkan engel oluyor. Futbol oynamasını tetikleyeceklerine, gençliği köreltiyorlar.  Türk Ocağı’nın golcü forvetini almasını engellemek de bir nevi şikedir.”

“Bu mantığa göre bundan sonra şike yapmak serbesttir”

Altınör sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz sözümüzün arkasındayız. Biz profesyonelce camiadan gördüğümüz, babalarımızdan gördüğümüz gibi ne futbolcu ayarladık ne baskı yaptık ne de ayak oyunları yaptık. Bu tarz başkanlar her zaman için KKTC futboluna hizmet etmek yerine zarar vermektedir. Herkes transfer yaparken biz Redif’i mi bekleyelim. Bir gün Lapta’dan Cenk’i aldım. Cenk’i aldığımda kaleciye yarı devrede futbolu bıraktırdılar. Zamanında Cenk söz vermişti. Yeşilova da bırakmadı bir yıl bize versin. Sonra Cenk’in serbest hakkı gelince yine bırakmadılar gelsin. Sen 3 forveti olan takımsın. Tek bir forveti olmayan Ocak takımına zorluk çıkar ki Ocak başarısız kalsın. Böyle düşünüyorlar. Kendisi Remzi’yi dördüncü forvet olarak kiralamak istiyor. Bugünden sonra şampiyon olmak isteyen kulüpler rakip takım oyuncularına para ve baskı yapacak. Futbolcularına para versin, düşsün veya şampiyon olsun. Futbolcuya açıktan baskı yapacaklar. Böyle bir şey olamaz. Eğer bu serbestliğe federasyon izin verirse şike uygulanıyor demektir. Bu şekilde oyuncu ayartma göz göre göre yapılacak ve bunun adı şike olmayacak. Bu mantığa göre bundan sonra Kıbrıs futbolunda şike yapmak serbesttir.”

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Skorbord rezaleti!
Skorbord rezaleti!
Mormenekşe’de imzalar atıldı
Mormenekşe’de imzalar atıldı
YDÜ Polonya’da galip
YDÜ Polonya’da galip

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim