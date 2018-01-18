Altınör ateş püskürdü

Havadis Spor'un haberine göre, Türk Ocağı Başkanı Fahri Altınör transfer ettikleri Remzi konusunda Merit Alsancak Yeşilova’nın yaptığının yanlış olduğunu belirterek “Bir başkan bir gencimizin futbol hayatını söndürüyor. Transfer ettiğimiz futbolcunun aklını karıştırarak bizde oynamamasını sağlıyor. Bunun adı bir nevi şikedir” ifadelerini kullandı

Türk Ocağı’nın, Küçük Kaymaklı’dan bonservisini aldığı Remzi Betmezoğlu konusunda ilginç gelişmeler yaşanıyor.

Türk Ocağı Başkanı Fahri Altınör, Remzi Betmezoğlu’nu transfer ettiklerini ancak genç futbolcunun aklı karıştırılarak fikir değiştirmesinden dolayı büyük bir huzursuzluk olduğunu söyledi.

Altınör, transfer sürecinde yaşananlar ile ilgili, pazartesi akşamı Malpas Hotel’de Remzi ile bir araya geldiklerini, yapılan görüşmede futbolcunun bu durumdan mutluluk duyduğunu ve kadro yapısının kendisine çok daha uygun olduğunu belirttiğini ifade etti.

Transfer sonrasında ise Merit Alsancak Yeşilova Başkanı Redif Nurel’in kendisini aradığını belirten Altınör, Redif’in bu oyuncudan vazgeçmelerini, bonservisini kendilerinin almasını ve sonrasında da Remzi’yi bize kiralamayı teklif ettiğini, söylediğini açıkladı.

Altınör bu durumu “açık açık Türk Ocağı ile dalga geçmektir” şeklinde yorumladı.

Bir gencin futbol hayatına bir başkan engel oluyor

Altınör süreç ile ilgili Havadis’e yaptığı açıklamasına şöyle devam etti: “Remzi’yi bugünlere getiren Küçük Kaymaklı’dır. Kulübün seni kime veriyorsa orada oynamak zorundasın. Burada başka bir kulüp senin futbol hayatını söndürmek istiyor. Sen iki sene top oynamazsan ne olacak. Bugün Ocak’ta sadece forvet Remzi’dir. Gençliğe değer veren bir hocamız var. 5 sene kazanacağın parayı belkide her sene kazanacaksın. Belkide çocuklarına futbol mirası bırakacaksın. Kendisi de Ocak ile görüşüp yarın antrenmana başlayacaktı. Ancak gelin görinki sabahtan aldığımız bir mesajda Remzi’nin iki yıllık futbol hayatına bir başkan engel oluyor. Futbol oynamasını tetikleyeceklerine, gençliği köreltiyorlar. Türk Ocağı’nın golcü forvetini almasını engellemek de bir nevi şikedir.”

“Bu mantığa göre bundan sonra şike yapmak serbesttir”

Altınör sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz sözümüzün arkasındayız. Biz profesyonelce camiadan gördüğümüz, babalarımızdan gördüğümüz gibi ne futbolcu ayarladık ne baskı yaptık ne de ayak oyunları yaptık. Bu tarz başkanlar her zaman için KKTC futboluna hizmet etmek yerine zarar vermektedir. Herkes transfer yaparken biz Redif’i mi bekleyelim. Bir gün Lapta’dan Cenk’i aldım. Cenk’i aldığımda kaleciye yarı devrede futbolu bıraktırdılar. Zamanında Cenk söz vermişti. Yeşilova da bırakmadı bir yıl bize versin. Sonra Cenk’in serbest hakkı gelince yine bırakmadılar gelsin. Sen 3 forveti olan takımsın. Tek bir forveti olmayan Ocak takımına zorluk çıkar ki Ocak başarısız kalsın. Böyle düşünüyorlar. Kendisi Remzi’yi dördüncü forvet olarak kiralamak istiyor. Bugünden sonra şampiyon olmak isteyen kulüpler rakip takım oyuncularına para ve baskı yapacak. Futbolcularına para versin, düşsün veya şampiyon olsun. Futbolcuya açıktan baskı yapacaklar. Böyle bir şey olamaz. Eğer bu serbestliğe federasyon izin verirse şike uygulanıyor demektir. Bu şekilde oyuncu ayartma göz göre göre yapılacak ve bunun adı şike olmayacak. Bu mantığa göre bundan sonra Kıbrıs futbolunda şike yapmak serbesttir.”