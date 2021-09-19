Ampute Futbol Milli Takımı Avrupa Şampiyonu

Ay-Yıldızlılar müthiş bir başarıya imza atarak üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu oldu.

Polonya'nın ev sahipliği yaptığı 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden Ampute Futbol Milli Takımımız, tarih yazdı.

KALEMİZDE YALNIZCA 2 GOL GÖRDÜK

2021 Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yla karşılaşan Ampute Futbol Milli Takımı, rakibini 6-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu olan Ay-Yıldızlılar turnuva boyunca kalesinde yalnızca 2 gol görürken, rakip ağları 36 kez sarstı.