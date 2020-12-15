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Anadolu Efes, CSKA Moskova'yı durduramadı

THY Euroleague'in 14. haftasında Anadolu Efes deplasmanda karşılaştığı CSKA Moskova'ya 100-67 mağlup oldu. Beyaz-lacivertli takım 7. mağlubiyetini aldı.

15 Aralık 2020 Salı 22:21
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Anadolu Efes, CSKA Moskova'yı durduramadı

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 14. haftasında CSKA Moskova deplasmanına konuk oldu. Baştan sona mücadeleyi üstün götüren Rus temsilcisi mücadeleyi 100-67 kazandı.

Beyaz-lacivertli takım bu sonuçla Euroleague'de 7. kez yenildi. CSKA Moskova ile 11. galibiyetini aldı.

Mücadeleye hızlı başlayan ekip Rus temsilcisi oldu. Moskova maçın başında 12-2 seri buldu. Yakaladığı boş atışları değerlendiremeyen Anadolu Efes ilk çeyreği 20-13 geride kapattı.

İkinci çeyreğin başında toparlanan Efes farkı 4'e kadar indirdi. Farkın kapanmasına müsaade etmeyen Moskova ilk yarıyı 13 sayı farkla 47-34 önde bitirdi.

Üçüncü çeyrekte rakibine şans tanımayan Moskova farkı iyice açtı. Anadolu Efes üçüncü çeyreği 25 sayı farkla 74-49 geride kapattı. 

Oyun düzeninden kopan Efes farkın açılmasına engel olamadı. 

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