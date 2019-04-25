Anadolu Efes'ten İspanya'da tarihi fark!

Euroleague Play-Off'unda Anadolu Efes, Barcelona Lassa'yı serinin 3. maçında 102-68 yenip 2-1 öne geçti. Temsilcimiz baştan sona üstün olduğu karşılaşmanın 3. periyodunda fişi çekti!

İlk yarıyı 13 sayı önde tamamlayan Ergin Ataman'ın öğrencileri, 3. periyotta 15 sayılık fark buldu. Shane Larkin ve Moerman'ın harika oyunlarıyla Barcelona geri dönüş gücünü bulamadı.

Larkin süre aldığı 23:43'lük bölümde 30 sayıyla oynadı. Larkin 5'te 5 iki sayılık, 7'de 6 üç sayılık ve 2'de 2 serbest atışlık performansla galibiyete damga vurdu.

Maça Simon, Beaubois ve Dunston'un basketleriyle iyi başlayan Anadolu Efes, 4. dakikada 7 sayılık fark (6-13) yakaladı. Etkili hücumunu sürdüren lacivert-beyazlı ekip, 7. dakikada farkı 11 sayıya (9-20) çıkardı.

Anadolu Efes, Barcelona Lassa'da Hanga ve Ribas'ın basketlerine engel olamayınca çeyreğin bitimine 16 saniye kala fark 4 sayıya indi: 20-24. Ancak Pleiss ile bir basket bulan konuk takım, ilk çeyreği 26-20 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Larkin ve Micic'in basketleriyle giren Anadolu Efes, 13. dakikada 31-23 üstünlük kurdu. Larkin'in yönlendirdiği Anadolu Efes, Moerman ve Dunston'un savunma ve hücumdaki performansıyla 18. dakikanın sonunda farkı yeniden çift hanelere çıkararak, 14 sayılık üstünlük (32-46) kurdu.

Kalan bölümde Larkin'in basketleriyle farkın kapanmasına engel olan lacivert-beyazlılar, devre arasına 52-39 önde girdi.

Mücadelenin ikinci yarısına 8-0'lık seriyle başlayan Barcelona Lassa, 23. dakikada farkı 5 sayıya (47-52) indirdi. Anadolu Efes, hücumda çok iyi bir performans gösteren Larkin'in yanı sıra Simon, Moerman, Pleiss ve Micic ile skor üreterek 27 sayılık fark yakaladı ve çeyrek 84-57 sona erdi.

Son çeyreğe de Larkin'in basketiyle giren Anadolu Efes, 31. dakikada 32 sayılık fark buldu: 57-89. Savunmada rakibine kolay sayı şansı vermeyen lacivert-beyazlı takım, hücumda da etkili performansını sürdürdü.

Dış atışlardan yüksek yüzdeyle oynayan Anadolu Efes, son 3 dakikaya 100-62 önde girdi. Lacivert-beyazlılar, kalan bölümü düşük tempoda geçen maçı 102-68 kazandı.

Süre alan basketbolculardan 6'sının çift hanelere ulaştığı Anadolu Efes'te Larkin kenardan gelerek 30 sayı üretti. Larkin, hem maçın en skoreri hem de galibiyetin mimarlarından oldu.

Serinin dördüncü maçı yine Barcelona Lassa'nın ev sahipliğinde 26 Nisan Cuma günü oynanacak.