Anastasiadis, APOEL - Tottenham maçını tribünden izledi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, dün akşam Güney Lefkoşa’da GSP Stadyumu'nda oynanan APOEL Nicosia - Tottenham Hotspur Şampiyonlar Ligi maçını tribünlerden izledi.
Resmi Twitter hesabından statta çekilmiş bir fotoğrafını yayınlayan Rum Lider “Avrupa Kuplarında mücadele eden takımlarımıza başarılar. Bu akşam APOEL’e başarılar” ifadelerini kullandı.
Εύχομαι τα καλύτερα στις Κυπριακές ομάδες που συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Απόψε, καλή επιτυχία ΑΠΟΕΛ @apoelfcofficial pic.twitter.com/7u7fiU8fgp— Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) 26 Eylül 2017