Anastasiadis, APOEL - Tottenham maçını tribünden izledi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, dün akşam Güney Lefkoşa’da GSP Stadyumu'nda oynanan APOEL Nicosia - Tottenham Hotspur Şampiyonlar Ligi maçını tribünlerden izledi.

Resmi Twitter hesabından statta çekilmiş bir fotoğrafını yayınlayan Rum Lider “Avrupa Kuplarında mücadele eden takımlarımıza başarılar. Bu akşam APOEL’e başarılar” ifadelerini kullandı.