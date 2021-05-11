Anderson Talisca ile görüşmeler başladı

Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca, Çin'den Suudi Arabistan'a taşınabilir.

Goal'ün Arapça edisyonunda yer alan habere göre, son olarak Porto'dan Moussa Marega'yı bedelsiz olarak renklerine bağlayan Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Anderson Talisca'yı kadrosuna katmak için temasa geçti.

Sözleşmesi bitecek Sebastian Giovinco'nun yerini Anderson Talisca ile doldurmayı hedefleyen Al Hilal, oyuncuyla ve menajeriyle görüşme gerçekleştirdi. Suudi kulübü Talisca'ya 2 yıllık sözleşme önerdi.

Bonservis talebi 6 milyon euro

Öte yandan Anderson Talisca için Guangzhou Evergrande'nin 6 milyon euro bonservis istediği haberde yer aldı. Al Hilal'in mevcut teklifi ise 5 milyon euro civarında.

Çin Futbol Federasyonu'nun yabancı futbolculara 3 milyon euro maaş sınırı getirmesinin ardından yıldız isimler daha iyi kontratlar aramaya başlarken Talisca kariyerini Suudi Arabistan'da sürdürebilir.

Yıldızlar topluluğu Al Hilal

Suudi Arabistan'ın futbol devi Al Hilal kadrosunda önemli futbolcuları barındırıyor. Bafetimbi Gomis, Sebastian Giovinco, Luciano Vietto, Andre Carillo ve Gustavo Cuellar'ın yanı sıra Moussa Marega da yeni sezonda takıma katılacak.