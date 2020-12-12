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Ankara'da nefes kesen maç

Ankaragücü, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 4-3 yendi; ligde bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

12 Aralık 2020 Cumartesi 20:08
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Ankara'da nefes kesen maç

Türkiye Süper Lig'in 12. haftasında Ankaragücü ile İttifak Holding Konyaspor karşılaştı.

Ankara'daki karşılaşmayı evsahibi ekip 4-3 kazandı.

Ankaragücü'nün gollerini 15'te Saba Lobzhanidze, 48'de Torgeir Börven, 78'de Joseph Paintsil ve 89'da Emre Güral (penaltı) attı.

İttifak Holding Konyaspor'un gollerini 29'da Uğur Demirok (penaltı), 38'de Deni Milosevic ve 69'da Nejc Skubic kaydetti.

Ankaragücü'nde Jonathan Bolingi, 90+6'da kırmızı kart gördü.

Ligdeki ilk galibiyetini elde eden Ankaragücü, puanını 5'e yükseltti.

İttifak Holding Konyaspor ise 15 puanda kaldı.

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