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Anlamlı turnuva Boral’ın

Cihangir Spor Kulübü tarafından düzenlenen 1.Celal Aka Anı Turnuvası geçtiğimiz gün yapıldı.

19 Ocak 2018 Cuma 11:26
Anlamlı turnuva Boral’ın
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BRT Spor'un haberine göre, Cihangir Spor Kulübü’nde gerçekleştirilen ve tüm geliri Lösemili Çocuklar Vakfı’na bağışlanan turnuvada birinciliği Hakan Boral kazandı.

43 kişinin katıldığı ve toplam 700 TL gelir elde edilen turnuvada ikinciliği Salım Özeren, üçüncülüğü Tonguz Çakmak elde etti.

Dereceye giren sporcular şöyle:

1.Hakan Bora
2.Salım Özeren
3.Tonguz Çakmak
4.Selahattin Tok

Diğer ödüller
En az sayıda bitiren dartsçı: Selahattin Tok
En yüksek sayıdan bitiren dartsçı: Hakan Boral
En yüksek sayı atan dartsçı: Tonguz Çakmak

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