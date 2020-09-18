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Antalyaspor'da Beşiktaş maçı öncesi koronavirüs şoku

Fraport TAV Antalyaspor kafilesi birçok futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle yarın oynayacağı Beşiktaş maçı için İstanbul'a gitmedi. Kırmızı beyazlılar, öğleden sonra yapılan ikinci testin sonucunu bekliyor.

18 Eylül 2020 Cuma 18:49
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Antalyaspor'da Beşiktaş maçı öncesi koronavirüs şoku

Fraport TAV Antalyaspor, yarın oynayacağı Beşiktaş maçı için İstanbul'a gitme hazırlığı yaparken koronavirüs şoku yaşadı. Kırmızı beyazlı takım sabah antrenmanın ardından yolculuk için hazırlandığı süreçte dün yapılan test sonuçları geldi. Takımda birçok oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine kırmızı beyazlıların uçakla saat 15.00'da İstanbul'a yapacağı yolculuk iptal edildi. Tesislerde yeniden test olan futbolcular ve teknik heyet sonuçları bekliyor.

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, iki gün önce Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında gazetecilere koronavirüse yönelik tedbirlere çok dikkat ettiklerini belirterek, 'Yaşamak zorundayız' demişti.

Pozitifli futbolcu sayısının 14'ün üzerinde olması durumunda maçın ertelenme ihtimali gündeme gelecek.

TESİSLERE GİRİŞ ÇIKIŞ YASAKLANDI

Süper Lig'de yarın oynanacak Beşiktaş maçı öncesinde yapılan koronavirüs testinde çok sayıda oyuncusunun pozitif çıkması nedeniyle İstanbul'a gidemeyen Fraport TAV Antalyaspor'da, ikinci testlerin yapıldığı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ne giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Fraport TAV Antalyaspor'da dün yapılan testlerde bazı oyuncuların sonuçları pozitif çıktı. Bu sabah tekrarlanan testlerde de çok sayıda futbolcunun sonucu pozitif çıkarken, dün pozitif olan bazı testlerin negatif çıkması üzerine, devreye Antalya İl Sağlık Müdürlüğü girdi. İl Sağlık Müdürlüğü yeniden test yapılmasına karar verdi.

TESTLER HATALI OLABİLİR

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bugünün ikinci testi yapılan kırmızı beyazlı kafile, sonuçları beklemeye başladı. Tedbir amacıyla tesislere giriş ve çıkışlar yasaklandı. Futbolcular, teknik heyet ve idari kadronun ardından tesislerde görevli personele de koronavirüs testi yapılacağı öğrenildi.

MAÇIN ERTELENME DURUMU

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) talimatlarında, "Takımların A Takım listesinde bulunan futbolculardan test sonuçlarına göre müsabakalarda görev alacak olanların sayısı 14 futbolcunun altına inmesi halinde, müsabaka oynatılmayarak TFF tarafından ileri bir tarihe ertelenir" ifadesi yer alıyor.

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