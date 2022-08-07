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Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman?

Galatasaray, Süper Lig'in ilk maçında Antalyaspor ile karşılaşacak. Peki, Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

07 Ağustos 2022 Pazar 20:52
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Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman?
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Okan Buruk ile yeni bir döneme başlayan Galatasaray, Süper Lig'in ilk maçında Antalyaspor ile karşılaşacak.

Galatasaray'ın Antalya'ya giden kafilesinde Dubois'in yanı sıra Oğulcan, Sekidika, Ömer Bayram yer almadı.

Nur Şahin ile çıkışa geçen Antalyaspor ise maçın favorisi konumunda yer alıyor.

Antalyaspor'da da Yunus Akgün ve Emre Akbaba hücum hattında takımın skor yükünü üstlenecek.

Nefes kesecek olan bu karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki,Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Coredon Park'ta oynanacak ve bu akşam saat 21.45'te başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

Antalyaspor - Galatasaray muhtemel 11'ler

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Ömer Toprak, Güray, Gökdeniz, Fernando, Fredy, Ndao, Luiz Adriano, Wright

Galatasaray: Muslera, Omar, Nelsson, Abdülkerim, Aanholt, Midtsjö, Oliveira, Yunus, E. Akbaba, Kerem, Seferovic

Anahtar Kelimeler:
GalatasaraySporAntalyaspor
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