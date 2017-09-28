Antalyaspor Leonardo'yu resmen açıkladı

Antalyaspor, Rıza Çalımbay'ın istifa etmesinin ardından bir dönem Milan ve Inter'i çalıştıran teknik direktör Leonardo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Brezilyalı teknik direktör Leonardo Nascimento de Araújo ile yapılan görüşmeler sonucu anlaşmaya vararak 2 yıllık sözleşme imzalamıştır" denildi.

48 yaşındaki çalıştırıcı 2009-10 sezonunda Milan, 2010-11 sezonunda ise Inter'i çalıştırmıştı. Inter ile İtalya Kupası zaferi yaşayan Leonardo daha sonra Paris Saint Germain'de 6 ay sportif direktör olarak görev yaptı. Leonardo, PSG'nin Javier Pastore, Salvatore Sirigu, Ezequiel Lavezzi gibi transferlerinde önemli rol oynamıştı.