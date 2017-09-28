Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
102181
ALTIN
147.383
DOLAR
3.5709
STERLİN
4.7719
EURO
4.2014
Hoşlandığı kişiyle flört etmek için 39 kilo verdi
Hoşlandığı kişiyle flört etmek için...
Diş çürüklerine dikkat!
Diş çürüklerine dikkat!
"Gençliğimizde yapmadığımızı ihtiyarlıkta yaptık"
55 yaşında ikizleri oldu!
Kahvelere ‘kanser’ uyarısı
Kahvelere ‘kanser’ uyarısı
Game Of Thrones temalı düğün yaptılar
Game Of Thrones temalı düğün...

Antalyaspor Leonardo'yu resmen açıkladı

Teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Antalyaspor Kulübü, Brezilyalı teknik adam Leonardo Nascimento de Araujo ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını resmen duyurdu.

28 Eylül 2017 Perşembe 13:14
Antalyaspor Leonardo'yu resmen açıkladı

Antalyaspor, Rıza Çalımbay'ın istifa etmesinin ardından bir dönem Milan ve Inter'i çalıştıran teknik direktör Leonardo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Brezilyalı teknik direktör Leonardo Nascimento de Araújo ile yapılan görüşmeler sonucu anlaşmaya vararak 2 yıllık sözleşme imzalamıştır" denildi.

48 yaşındaki çalıştırıcı 2009-10 sezonunda Milan, 2010-11 sezonunda ise Inter'i çalıştırmıştı. Inter ile İtalya Kupası zaferi yaşayan Leonardo daha sonra Paris Saint Germain'de 6 ay sportif direktör olarak görev yaptı. Leonardo, PSG'nin Javier Pastore, Salvatore Sirigu, Ezequiel Lavezzi gibi transferlerinde önemli rol oynamıştı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ertaç’a nazar değdi
Ertaç’a nazar değdi
Galatasaray UEFA’yı böyle ikna edecek!
Galatasaray UEFA’yı böyle ikna edecek!
Valbuena gençlere taş çıkartıyor!
Valbuena gençlere taş çıkartıyor!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim