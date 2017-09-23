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‘Antalyaspor teknik direktörlük koltuğu için Leonardo ile anlaştı’

Teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Antalyaspor'un, Brezilyalı eski futbolcu Leonardo ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.

23 Eylül 2017 Cumartesi 14:38
‘Antalyaspor teknik direktörlük koltuğu için Leonardo ile anlaştı’

Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor’un, bir dönem Milan ve Inter’i çalıştıran teknik direktör Leonardo ile el sıkıştığı iddia edildi.

Sky Sport Italia’nın haberine göre, ilk önce Clarence Seedorf ile masaya oturan Antalyaspor, Brezilya’nın unutulmaz futbolcularından Leonardo ile anlaşmaya vardı.

48 yaşındaki çalıştırıcı 2009-10 sezonunda Milan, 2010-11 sezonunda ise Inter’i çalıştırmıştı. Inter ile İtalya Kupası zaferi yaşayan Leonardo daha sonra Paris Saint Germain’de 6 ay sportif direktör olarak görev yaptı.

Leonardo, PSG’nin Javier Pastore, Salvatore Sirigu, Ezequiel Lavezzi gibi transferlerinde önemli rol oynamıştı.

Öte yandan ünlü menajer Gianluca di Marzio da Antalyaspor ve Leonardo’nun anlaşma sağladığını, kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılacağını duyurdu.

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