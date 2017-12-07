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Antalyaspor’da Leonardo dönemi bitti

Süper Ligi takımlarından Antalyaspor’da Teknik Direktör Leonardo Araujo, görevini bıraktı.

07 Aralık 2017 Perşembe 18:08
Antalyaspor’da Leonardo dönemi bitti
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Ali Şafak Öztürk’ün başkanlığındaki Antalyaspor Kulübü bugün için olağanüstü genel kurul kararı almıştı. Bugün saat 16.00’da gerçekleştirilecek genel kurulda henüz başkan adayları çıkmazken, Öztürk’ün de aday olmayacağı öğrenildi. Genel Kurula saatler kala Teknik Direktör Leonardo Araujo da sabah basına kapalı yapılan antrenman öncesinde futbolcularla vedalaşarak görevini bıraktı.

Brezilyalı teknik direktör, Antalyaspor'la çıktığı 8 maçta 5 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 2 galibiyet aldı. Antalyaspor ligde 13 puanla 14. sırada yer alıyor. 

İhlas Haber Ajansı

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