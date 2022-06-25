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Arda Güler'e Arsenal kancası

Arda Güler, Avrupa devlerini peşinden koşturmaya devam ediyor. Fenerbahçe, İngiliz devi Arsenal'in transferini bitirmek için harekete geçtiği Arda Güler için 25 milyon sterlin bekliyor. İşte detaylar...

25 Haziran 2022 Cumartesi 22:51
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Arda Güler'e Arsenal kancası
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Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Arda Güler için Premier Lig devi Arsenal gözünü kararttı. İngiliz ekibinin Arda Güler'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Sarı-lacivertliler ise 17 yaşındaki oyuncu için 25 milyon sterlin bekliyor.

ARDA GÜLER'E ARSENAL KANCASI

İngiltere basınında yer alan habere göre; Premier Lig devi Arsenal, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için harekete geçti. Ada ekibi ne pahasına olursa olsun Arda Güler'i kadrosuna katmak istiyor ve Fenerbahçe ile şimdiden temasa geçti.

RAKAM BELLİ OLDU

Haberde, Fenerbahçe'nin performansıyla Türkiye'de büyük yankı uyandıran Arda Güler için 25 milyon sterlin beklediği belirtildi.

ARDA GÜLER, TARİHE GEÇECEK

Eğer Arda Güler'in transferi 25 milyon sterlin ile gerçekleşirse Elvir Baljic'i geride bırakarak Fenerbahçe'nin şimdiye kadarki en pahalı oyuncu satışı olarak tarihe adını yazdıracak.

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