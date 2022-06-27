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Arda Güler'in sakatlığı geçti mi?

Geçtiğimiz sezonun parlay yıldızlarından olan Arda Güler için, "Arda Güler, sakatlığını atlattı mı?" sorusu gündeme getirildi.

27 Haziran 2022 Pazartesi 22:28
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Arda Güler'in sakatlığı geçti mi?
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İsmail Kartal'ın gelmesinden sonra kendisine ilk 11'de daha fazla yer bulan Arda Güler, sezonun flaş ismi oldu.

17 yaşındaki genç futbolcu, sezona adını altın harflerle yazdırdı ve futbol piyasasında değeri yükseldi.

Herkesin dikkatini çeken genç yıldız, sezon sonuna doğru sakatlandı ve futbolseverlerin yüreğini ağzına getirdi.

Birçok talibi olduğu bilinen Arda'nın ne zaman sahalara döneceği ise tüm futbolseverler tarafından araştırılıyor.

Arda Güler'in kusursuz performansını izlemek isteyenler, " Arda Güler, sakatlığını atlattı mı?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Arda Güler, sakatlığını atlattı mı? İşte yanıtı...

Arda Güler, sakatlığını atlattı mı?

Mayıs ayında yaşadığı stres kırığı nedeniyle tedavi olan Fenerbahçeli Arda, sürecin tamamlanmasının ardından sahalara erken dönebilmek için izin yapmadı. TRT Spor'un haberine göre Can Bartu Tesisleri’nde tedavi ve antrenman programını aralıksız sürdüren Arda Güler, iyileşme sürecini hızlandırdı.

Çalışmalarının karşılığını alan 17 yaşındaki futbolcu, Perşembe gününden itibaren takımla birlikte antrenmanlara başladı. Fenerbahçe 'nin büyük beklenti içinde olduğu Arda Güler, kontrollü olarak çalışmalara katılıyor.

Genç orta saha oyuncusu, antrenmanın ilk bölümünde takımla, ardından özel program dahilinde çalışıyor. Arda Güler bir süre daha kontrollü olarak idman yapacak, ikinci etap kamp çalışmalarında ise antrenmanların tamamında yer alacak. Ayrıca İstanbul’da oynanan Shkupi ve Tiran maçlarında riske edilmeyen genç yeteneğin, Avusturya kampında yapılacak iki hazırlık maçında süre alması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Arda GülerSakatlıkSpor
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