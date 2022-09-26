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Arda Güler şoku!

26 Eylül 2022 Pazartesi 15:40
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Arda Güler şoku!



Gürcistan ile yarın İstanbul’da hazırlık maçında karşılaşacak olan Ümit Milli Takım’da Arda Güler, aday kadrodan çıkarıldı.

"HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ!"

TFF’nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde çalışmalarını sürdüren Ümit Milli Takımımızda Arda Güler, 25 Eylül 2022 tarihinde gece başlayan karın ağrısı, bulantı ve kusma yakınmaları nedeniyle acil koşullarda ilgili hastaneye götürülmüş, burada yapılan tetkikler ve tıbbi değerlendirme sonucunda viral gastroenterit tanısıyla tedavisine başlanmıştır.

"KADRODAN ÇIKARILDI"

Önerilen tedavi çerçevesinde üç gün süre ile istirahat ve destekleyici tıbbi uygulamalar planlanarak Ümit Milli Takımımızın Gürcistan ile oynayacağı özel maçın aday kadrosundan çıkarılmıştır" denildi.

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