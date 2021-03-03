Arda Turan: Bırakın bu işleri, biz bunları yemiyoruz!

Arda Turan "Adalet bizim üzerimizden sağlanacaksa buna da razıyım. Ülkenin geleceğini çöpe attınız. Yüzde 85'iniz futbolu bilmiyorsunuz. Biz herkes için adalet istiyoruiz. Biz görüyoruz, hissediyoruz. Hepsini görüyoruz. Yapılanları görüyoruz. Galatasaray yine ayağa kalkar, şampiyon olur ama doğru ve adaletli yönetin. Bırakın bu işleri, biz bunları yemiyoruz" dedi.