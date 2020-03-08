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Arif Tuğcan Kondoz Türkiye Gençler Fitness şampiyonu

08 Mart 2020 Pazar 18:12
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Arif Tuğcan Kondoz Türkiye Gençler Fitness şampiyonu

KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu'na bağlı genç fitnesçilerimiz Arif Tuğcan Kondoz ve Kemal Barış Kondoz Türkiye'de podyuma çıkarak ülkemizi başarıyla temsil etti.

Türkiye Vücut Geliştirme Fitnes ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından 4-8 Mart 2020 tarihlerinde düzenlenen Türkiye Özer Baysaling Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası ile Avrupa Milli Takım Seçmeleri'nde sporcularımız başarılı sonuçlara imza attı.

İstanbul'un Pendik bölgesindeki The Green Park Pendik Hotels-Resorts'ta gerçekleşen organizasyonda Arif Tuğcan Kondoz 2020 Türkiye Gençler Fitness Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Gençler Fitness şampiyonu olan Arif Tuğcan Kondoz bu başarısıyla Türkiye Milli Takımı ile İspanya’da düzenlenecek IFBB Avrupa Fitness Şampiyonası'nda katılmaya da hak kazandı.

Yarışmadaki bir diğer sporcumuz Kemal Barış Kondoz ise finale kalma başarısı gösterirken yarışmayı Türkiye beşincisi olarak tamamladı.

Şampiyonada sporcularımıza eşlik eden KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Başkanı Ali Dahlameroğlu ile federasyon asbaşkanı, uluslararası hakem ve antrenör Neval Çelebioğlu Akgürgen sporcularımız ve kupalarıyla birlikte objektiflere poz verdiler.

Anahtar Kelimeler:
KKTC Halter Ve Vücut Geliştirme Federasyonu
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