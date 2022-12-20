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Arjantin'de milli takımlarını bekleyen halk başkent sokaklarını doldurdu

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te, milli takımın dünya kupası şampiyonluğunu kazanmasının ardından otobüsle zafer turu atmasını bekleyen binlerce kişi sokaklara akın etti.

20 Aralık 2022 Salı 20:34
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Arjantin'de milli takımlarını bekleyen halk başkent sokaklarını doldurdu



Arjantin Milli Takımı'nı taşıyan uçak, günün ilk ışıklarıyla Arjantin'e ulaştı. Geceyi, havalimanı yakınındaki Arjantin Futbol Federasyonu merkezinde geçiren futbolcular öğlen saatlerinde otobüsle zafer turu atmak üzere başkent Buenos Aires'e yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki mesafeden yola çıktı.

Futbol tutkusuyla meşhur Arjantin halkı, önce gece saatlerinde havalimanına, ardından futbolcuların kalacağı yere dünya şampiyonu takıma destek olmak için akın etti.

Sabahın erken saatleriyle şehir merkezine yönelen on binlerce kişi, başkent sokaklarını doldurdu.

Milli takım otobüsünün geçeceği yerde sevinç gösterileri yapan binlerce kişi, takım otobüsünün şehir merkezinden geçmeyeceği haberi üzerine, otobüsün geçeceği otoyola yöneldi.

Polis barikatını aşan kalabalık, şampiyon milli takımı ve Dünya Kupası'nı görebilmek için 25 Mayıs otoyolunu trafiğe kapattı.

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