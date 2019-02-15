Arsenal, Belarus’ta buz tuttu

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında BATE Borisov'a konuk olan Arsenal, deplasmandan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı ve rövanş öncesinde sürpriz bir sonuca imza attı. İşte Avrupa Ligi'nde gecenin maçları...