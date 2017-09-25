Aslan’dan Bursa’da müthiş geri dönüş

Galatasaray seyir zevki yüksek maçta Bursaspor'u deplasmanda 2-1 yendi. Konuk ekibi galibiyete taşıyan isimler 2. yarıda attığı gollerle Feghouli ve Tolga Ciğerci oldu. Ev sahibi ekip, 14. dakikada Delarge'ın golüyle 1-0 öne geçmesine karşın, üstünlüğünü koruyamadı.

Haftanın dikkat çeken maçında Bursaspor, Galatasaray'ı konuk etti. İki takımın da galibiyet hesapları yaptığı maçta ev sahibi ekip 14. dakikada 1-0 öne geçti. Galatasaray, golün ardından oyunu rakip yarı alana yıkıp, 11. dakikada penaltı beklese de ev sahibi ekip, kontra ataklarla gol aradı. Muslera'nın, 23. dakikada net golü önlemesi maçın kırılma anlarından biri oldu.

İlk yarının sonlarına doğru oyunda iyice üstün olan Galatasaray buna karşın, gol bulamadı ve Bursaspor devreyi 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarının ilk 10 dakikası durgun bir görüntüye sahne olurken, 64. dakikada Tudor'dan ilginç bir hamle geldi. Hırvat teknik adam, sağ ve sol bek oyuncuları Latovlevici ve Mariano'yu oyundan alırken, Yasin ve Feghouli'yi sahaya sürdü. Bu değişiklik, 73'te semeresini verdi ve Feghouli cezasahası dışından harika bir vuruşla skoru eşitledi.

81'de ise Tolga Ciğerci'nin golü geldi. Bu sezon ortaya koyduğu futbolla takımının en golcü ismi olan Tolga, ceza yayı içinden şık bir plase vuruşla ağları havalandırdı ve Galatasaray'ı 2-1 öne geçirdi.

İki takımın kalan dakikalarda çabası sonuç vermedi ve Galatasaray, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Sarı Kırmızılılar, puanını 16'ya çıkararak, en yakın takipçisi Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 3'e çıkardı.

2 maçlık galibiyet serisi sonlanan Bursaspor ise 9 puanda kaldı.