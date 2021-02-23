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Atalantalı futbolcu Willy Ta Bi, 21 yaşında hayatını kaybetti

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Atalanta'da forma giyen 21 yaşındaki Willy Ta Bi, kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

23 Şubat 2021 Salı 22:51
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Atalantalı futbolcu Willy Ta Bi, 21 yaşında hayatını kaybetti

Kulüpten yapılan açıklamada, bir süredir karaciğer kanseri tedavisi gören Fildişi Sahilli orta saha oyuncusunun yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kariyerine 2015 yılında ülkesinin Adjame takımında başlayan Ta Bi, Moossou ve ASEC Mimosas kulüplerinde oynadıktan sonra Ocak 2019'da Atalanta'ya transfer olmuştu.

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