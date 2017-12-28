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Atatürk anısına koştular

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8 kategoride gerçekleştirilen yarışlar sonunda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törende yetkililer tarafından verildi.

28 Aralık 2017 Perşembe 13:37
Atatürk anısına koştular
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BRTK Spor'da yer alan habere göre; KKTC Atletizm Federasyonu ve Milli Eğitim Kültür Bakanlığı ile birlikte her yıl geleneksel olarak düzenlenen Büyük Atatürk Yol Koşusu dün gerçekleştirildi. Toplam 8 kategoride gerçekleştirilen yarışlar sonunda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törende yetkililer tarafından verildi.

Elde edilen dereceler:

Küçük Kızlar 80 M

1-    Nilgün Akbulut

2-    Özge Suşeker

3-    Çiğdem Bolat

Küçük Erkekler 1000 M

1-    Doğa Garip

2-    Rüzgar Aliakkaya

3-    Efe Aktaş

Yıldız Kızlar 1500 M

1-    Aleyna Göçgün

2-    Hatce Zengin

3-    Mekselina Buhur

Yıldız erkekler 2000 M

1-    Salih Ünveren

2-    Bora Altun

3-    Mete Özözgür

Genç Kızlar 2000 M

1-    Demet Çakır

2-    Esra Şahin

3-    Emel Çakır

Genç Erkekler 3000 M

1-    Mustafa Yorulmaz

2-    Casim Hekimoğlu

3-    İlyas Bucak

Büyük Kadınlar 8000 M

1-    Ayşa Küçükakça

Büyük Erkekler 8000 M

1-    Hakan Tazegül

2-    Yusuf Gökalp

3-    Eser Kurt

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