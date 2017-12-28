Atatürk anısına koştular

BRTK Spor'da yer alan habere göre; KKTC Atletizm Federasyonu ve Milli Eğitim Kültür Bakanlığı ile birlikte her yıl geleneksel olarak düzenlenen Büyük Atatürk Yol Koşusu dün gerçekleştirildi. Toplam 8 kategoride gerçekleştirilen yarışlar sonunda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törende yetkililer tarafından verildi.

Elde edilen dereceler:

Küçük Kızlar 80 M

1- Nilgün Akbulut

2- Özge Suşeker

3- Çiğdem Bolat

Küçük Erkekler 1000 M

1- Doğa Garip

2- Rüzgar Aliakkaya

3- Efe Aktaş

Yıldız Kızlar 1500 M

1- Aleyna Göçgün

2- Hatce Zengin

3- Mekselina Buhur

Yıldız erkekler 2000 M

1- Salih Ünveren

2- Bora Altun

3- Mete Özözgür

Genç Kızlar 2000 M

1- Demet Çakır

2- Esra Şahin

3- Emel Çakır

Genç Erkekler 3000 M

1- Mustafa Yorulmaz

2- Casim Hekimoğlu

3- İlyas Bucak

Büyük Kadınlar 8000 M

1- Ayşa Küçükakça

Büyük Erkekler 8000 M

1- Hakan Tazegül

2- Yusuf Gökalp

3- Eser Kurt