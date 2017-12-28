Atatürk anısına koştular

BRTK Spor'da yer alan habere göre; KKTC Atletizm Federasyonu ve Milli Eğitim Kültür Bakanlığı ile birlikte her yıl geleneksel olarak düzenlenen Büyük Atatürk Yol Koşusu dün gerçekleştirildi. Toplam 8 kategoride gerçekleştirilen yarışlar sonunda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törende yetkililer tarafından verildi.
Elde edilen dereceler:
Küçük Kızlar 80 M
1- Nilgün Akbulut
2- Özge Suşeker
3- Çiğdem Bolat
Küçük Erkekler 1000 M
1- Doğa Garip
2- Rüzgar Aliakkaya
3- Efe Aktaş
Yıldız Kızlar 1500 M
1- Aleyna Göçgün
2- Hatce Zengin
3- Mekselina Buhur
Yıldız erkekler 2000 M
1- Salih Ünveren
2- Bora Altun
3- Mete Özözgür
Genç Kızlar 2000 M
1- Demet Çakır
2- Esra Şahin
3- Emel Çakır
Genç Erkekler 3000 M
1- Mustafa Yorulmaz
2- Casim Hekimoğlu
3- İlyas Bucak
Büyük Kadınlar 8000 M
1- Ayşa Küçükakça
Büyük Erkekler 8000 M
1- Hakan Tazegül
2- Yusuf Gökalp
3- Eser Kurt