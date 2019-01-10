Atatürk elden geçiyor

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nun çatısının ve zemininin yenilenmesi için çıkılan ihaleyi kazanan firma olan Canilkan İnşaat Ltd, çalışmalarına hız verdi.
Salonda eski zeminin sökülmesi çalışmalarına başlandı.
BRTK
Spor Dairesi Müdürlüğü, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nun tadilatı için ihaleyi kazanan Canilkan İnşaat Ltd ile protokol imzaladı.
Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nun çatısının ve zemininin yenilenmesi için çıkılan ihaleyi kazanan firma olan Canilkan İnşaat Ltd, çalışmalarına hız verdi.
Salonda eski zeminin sökülmesi çalışmalarına başlandı.
BRTK