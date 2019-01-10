Atatürk elden geçiyor

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nun çatısının ve zemininin yenilenmesi için çıkılan ihaleyi kazanan firma olan Canilkan İnşaat Ltd, çalışmalarına hız verdi.

Toplam maliyetinin 1 milyon 230 bin TL+KDV olan ihaleyi kazanan firma, 60 iş günü içerisinde Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’ndaki çalışmalarını tamamlayacak.

Salonda eski zeminin sökülmesi çalışmalarına başlandı.