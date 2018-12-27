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Atatürk Koşuları bugün yapılıyor

27 Aralık Atatürk Koşuları bugün, başkent Lefkoşa başta olmak üzere tüm ilçelerde yapılacak.

27 Aralık 2018 Perşembe 10:03
Atatürk Koşuları bugün yapılıyor

27 Aralık Atatürk Koşuları öncesinde ilçelerdeki Atatürk anıtı önlerinde tören düzenlenecek, saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı okunacak ve çelenk sunulacak.

Lefkoşa’da Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın Atletizm Federasyonu ile işbirliğinde düzenlediği 27 Aralık Atatürk Koşuları saat 10.00’da Atatürk Stadyumundan başlayacak.

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Gazimağusa’da Atatürk Koşuları saat 08.30’da Gazimağusa Belediyesi önünden başlayacak.

Girne’de 27 Aralık Koşuları saat 09.30’da Atatürk Anıtı önünden

İskele’de Atatürk Koşuları saat 10.00’da Ecevit, Güzelyurt’ta Atatürk Koşuları ise saat 09.30’da Atatürk Anıtı önündeki törenin ardından yapılacak.

Lefke’de de Atatürk Yol Koşusu Lefke Kaymakamlığı Binası önünden saat 09.30’da başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Atatürk KoşularıLEFKOŞAHaberGündemKıbrıs
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