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Atatürk Spor Salonu elden geçiyor

Spor Dairesi Müdürlüğü, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nun tadilatı için ihaleyi kazanan Canilkan İnşaat Ltd ile protokol imzaladı.

10 Ocak 2019 Perşembe 12:59
Atatürk Spor Salonu elden geçiyor

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nun çatısının ve zemininin yenilenmesi için çıkılan ihaleyi kazanan firma olan Canilkan İnşaat Ltd, çalışmalarına hız verdi.

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Toplam maliyetinin 1 milyon 230 bin TL+KDV olan ihaleyi kazanan firma, 60 iş günü içerisinde Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’ndaki çalışmalarını tamamlayacak.

Salonda eski zeminin sökülmesi çalışmalarına başlandı.

BRTK

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Son Güncelleme: 10.01.2019 14:51
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemSporHaberZeminSalonIhaleTadilatLefkoşa Atatürk Spor Salonu
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