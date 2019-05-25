Atatürk Stadı yeniden ekiliyor

Spor Dairesi Müdürlüğü, daha önce futbol liglerinin tamamlanmasıyla birlikte bakıma alacağını duyurduğu Lefkoşa Atatürk Stadı’ndaki çalışmalara startı verdi.
Değirmencioğlu, ilk etapta sahada zemin sökme işlemini başlattıklarını anlatarak, diğer sahalara uyguladıkları ve son derece verim aldıkları uygulamayı Atatürk Stadı’na da uygulayacaklarını anlattı. Değirmencioğlu, Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’ndaki çalışmalara da kısa bir süre içerisinde başlayacaklarını ve her iki sahanın da yeni sezona hazır olacağını ifade etti.
BRTK