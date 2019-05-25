Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Çin’de 300 bin yıllık insan fosili bulundu
300 bin yıllık insan fosili...
Samsung Galaxy A10e ortaya çıktı!
Galaxy A10e ortaya çıktı!
Spor yapan ergenlik çağındaki çocuklarda görülüyor!
Spor yapan ergenlik çağındaki çocuklarda...
Xiaomi'nin yeni amiral gemisi 17 dakikada şarj olacak
Xiaomi'nin yeni amiral gemisi 17...
İshal, yorgunluk ve karın ağrılarınızın nedeni bu olabilir
İshal, yorgunluk ve karın ağrılarınızın...

Atatürk Stadı yeniden ekiliyor

25 Mayıs 2019 Cumartesi 10:08
Atatürk Stadı yeniden ekiliyor
banner44

Spor Dairesi Müdürlüğü, daha önce futbol liglerinin tamamlanmasıyla birlikte bakıma alacağını duyurduğu Lefkoşa Atatürk Stadı’ndaki çalışmalara startı verdi.

banner41
Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu yaptığı açıklamada, daha önceden liglerin tamamlanmasıyla birlikte bu sahanın bakıma alınacağını duyurduklarını ancak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun, bu sahada kupa ve play-off/out maçlarını oynatma düşüncesi sebebiyle kendilerinden talepte bulunduğunu dile getirdi. Değirmencioğlu, çalışmaları bu yüzden bir hafta askıya aldıklarını, maçların tamamlanmasıyla birlikte Lefkoşa Atatürk Stadı’ndaki çalışmalara hız verdiklerini dile getirdi.

Değirmencioğlu, ilk etapta sahada zemin sökme işlemini başlattıklarını anlatarak, diğer sahalara uyguladıkları ve son derece verim aldıkları uygulamayı Atatürk Stadı’na da uygulayacaklarını anlattı. Değirmencioğlu, Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’ndaki çalışmalara da kısa bir süre içerisinde başlayacaklarını ve her iki sahanın da yeni sezona hazır olacağını ifade etti.

BRTK

banner22
Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa Atatürk StadıBakımçimSporHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe'den UEFA açıklaması!
Fenerbahçe'den UEFA açıklaması!
Formula 1'de Monaco heyecanı
Formula 1'de Monaco heyecanı
NBA’de yılın 5’leri belli oldu
NBA’de yılın 5’leri belli oldu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim