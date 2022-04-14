Atletico Madrid-Manchester City maçında utanç gecesi!

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Atletico Madrid ile Manchester City karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan gol sesi çıkmazken, maçın son dakikalarında futbolcular arasında yaşanan gerginlik geceye damgasını vurdu.

SAÇINI ÇEKTİ, TÜKÜRDÜ...

dakikada Manchester City'de Phil Foden, Felipe'nin yaptığı sert hareket sonrasında yerde kaldı. Ardından saha karıştı. Atletico Madrid'den Stefan Savic, Foden'ı saha içinden çekip saha dışına atmak istedi. Bu hareket sonrası tüm futbolcular arasında itişmeler yaşandı. Maçta oyundan alınan Jack Grealish de kavgaya dahil olunca Savic çileden çıktı. Yıldız oyuncunun saçından çekerek yüzüne tükürdü ve ortalık savaş alanına döndü.

KIRMIZI KART ÇIKTI

Manchester City'de Nathan Ake, Savic'le birbirinin yakasına yapıştı. Olaylar sonrasında hakem Daniel Siebert, Savic ve Ake'ye sarı kart gösterdi. Müdahaleyi yapan Felipe ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

KENDİ OYUNCUSUNA SALDIRDI

Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone maçın son anlarında sahaya girdi ve kendi oyuncusu Savic'in üzerine yürüyüp saldırdı. Savic Simeone'ye yerine geçmesini söylerken maçın hakemi Simeone'ye sahaya girdiği için sarı kart gösterdi. Diego Simeone ayrıca Manchester City'li futbolcular yerde yattığı zaman, alkışla protesto etti. Maç sonrasında da hakemin yanına giderek kısa bir serzenişte bulundu.