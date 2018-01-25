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Atletlerimiz başarıyla döndü

Turkcell Türkiye U18 Salon Şampiyonasına katılan Milli Takım sporcularımız başarı ile KKTC’ye döndüler.

25 Ocak 2018 Perşembe 10:20
Atletlerimiz başarıyla döndü
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BRT Spor'un haberine göre, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 21-23 Ocak tarihlerinde İstanbul Ataköy Atletizm Salonunda yapılan Turkcell TürkiyeU18 Salon Şampiyonasına katılan Milli Takım sporcularımız başarı ile KKTC’ye döndüler.

Yarışmalarda Hasan S. Avkat3.60 derecesiyle Sırıkla Atlama branşında Türkiye yedincisi, Saffet Özmenek 7.29 saniyelik derecesiyle 60 metrede Türkiye onuncusu; Sude Kadıoğlu 11.29’luk derecesiyle Gülle Atmada Türkiye dokuzuncusu Deniz Süngü 10.54 lük derecesiyle 3 Adım branşında Türkiye dokuzuncu, 4.72’lik derecesiyle de Uzun Atlama branşında Türkiye onbeşincisi oldu.

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