Künye
Kıbrıs 29
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sekreter hırsızlık iddiasıyla tutuklandı
Sekreter hırsızlık iddiasıyla tutuklandı
10 yıl hapis cezası
10 yıl hapis cezası
Kadına Şiddet bitmiyor!
Kadına Şiddet bitmiyor!
Bıçak dayadı, taciz ve tehdit etti
Bıçak dayadı, taciz etti, tehdit...
Ölümlü trafik kazası ile ilgili tutuklanan sürücü mahkemeye çıkarıldı
Ölümlü trafik kazası ile ilgili...
banner107

Attila Szalai gönülleri fethetti!

Sarı lacivertliler'in Macar stoperi Szalai, giderek bir fenomen haline dönüşüyor. Fenerbahçe taraftarlarının belki de en çok kıymet verdiği isim olan Szalai, saha dışındaki karakteriyle de gönülleri fethediyor.

27 Eylül 2021 Pazartesi 12:48
11 Okunma
Attila Szalai gönülleri fethetti!
banner108

Fenerbahçe'nin Macar yıldızı Attila Szalai, 2-1 kazanılan Hatay karşılaşmasında ortaya koyduğu futbolla yine göz doldurdu. Futboluyla ve savaşçı karakteriyle taraftarın sevgilisi haline gelen Szalai, maç sonu yine gönülleri fethetti. Kendisinden forma isteyen top toplayıcı çocuğunu unutmayan Szalai, yanına giderek sözünü tuttu. Top toplayıcı çocuğa sarılan ve yakından ilgilenen Szalai, futbolseverleri mest etti.

SÖZÜNÜ TUTTU

Attila Szalai, kendisinden forma isteyen miniği unutmadı ve maçın bitiş düdüğüyle yanına gitti. Formasını çıkarıp veren Szalai, hayranıyla kısa bir sohbet yaptı, ardından sarıldı. Szalai'nin objektiflere takılan bu hareketi alış topladı.

Anahtar Kelimeler:
Attila Szalai
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray 2-1 Göztepe (Maç sonucu)
Galatasaray 2-1 Göztepe (Maç sonucu)
Sivasspor'un savunmacısı Goutas, Süper Lig'e damga vurdu!
Sivasspor'un savunmacısı Goutas, Süper Lig'e damga vurdu!
Beşiktaş, deplasmanda Altay'a 2-1 mağlup oldu
Beşiktaş, deplasmanda Altay'a 2-1 mağlup oldu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim