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"Avrupa'da büyük işler yapabilir"

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, dün gece gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı. Samimi ifadeler kullanan Yalçın'dan sarı-lacivertlilerin genç oyuncusu Arda Güler için yorum geldi.

02 Kasım 2022 Çarşamba 12:44
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"Avrupa'da büyük işler yapabilir"



Beşiktaş'ın efsanesi Sergen Yalçın, TV 100'deki Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programına konuk oldu. Siyah-beyazlıların başında 3 kupa kazanan ve sonrasında görevden ayrılan Yalçın, sessizliğini bu programla bozdu.

Sergen Yalçın sonunda sessizliğini bozdu! Beşiktaş ile anılan tecrübeli hocadan salvolar...

"GÖZÜMLE GÖRDÜĞÜM EN YETENEKLİ YERLİ FUTBOLCU"

"Arda Güler, benim gözümle gördüğüm en yetenekli yerli futbolcu. İnanılmaz yetenekli bir oyuncu. Bir aksilik olmazsa bence çok büyük oyuncu olur Arda Güler, Avrupa'ya gider. Yıldız oyuncu. Biz herkese 'yıldız' diyoruz ama bu öyle değil. İnşallah bozulmaz, sağlam gider. Avrupa'da büyük işler yapabilir. Hocası her gün onunla beraber, bizden daha iyi bilir. Bizim yorum yapmamız doğru olmaz. Antrenmanını, maçını, yemeğini, fizik gücünü görüyor. Arda Güler, inşallah beni geçer, geçsin. Çok daha büyük bir futbolcu olsun. İzlemenin zevkini yaşayalım. Son 10 dakikalık bölümde Arda Güler oyuna girdi, seyrettim. Ben başka gözle bakarım oyuncuya. Topu alışına, ne düşündüğüne, nereye atıyor diye düşünüyorum. Kafası çok çalışıyor Arda Güler'in. Arda Güler inşallah 1-2 sene sonra Avrupa'ya, Real Madrid'e gider. Ülkemizi temsil eder. Hepimiz gurur duyarız. Ben böyle olmasını isterim."

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