Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
97188
ALTIN
232.676
DOLAR
5.9994
STERLİN
7.8363
EURO
6.9129
Plüton'un milyarlarca mil ötesinde yeni bir cisim keşfedildi
Yeni bir cisim keşfedildi
Nokia'nın Yeni Amiral Gemisinin İsmi Belli Oldu
Nokia'nın Yeni Amiral Gemisi
Ekvador'da yeni sinek kuşu türü bulundu
Yeni sinek kuşu türü bulundu
iPhone XS'lerde şimdi de şarj hatası çıktı!
iPhone XS'lerde şarj hatası!
‘Akıllı telefon akıllıca değil’
‘Akıllı telefon akıllıca değil’

Avrupa Ligi'nde ikinci hafta heyecanı

UEFA Avrupa Ligi 2018-2019 sezonu grup aşamasının ikinci haftasında 4 Ekim Perşembe günü 12 grupta 24 karşılaşma yapılacak.

03 Ekim 2018 Çarşamba 16:39
Avrupa Ligi'nde ikinci hafta heyecanı

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, Türkiye'yi temsil eden takımlardan Fenerbahçe, D Grubu'nda Slovakya'nın Spartak Trnava takımını yarın 19.55'de Ülker Stadı'nda ağırlayacak.

Beşiktaş ise I Grubu'nda İsveç ekibi Malmö'ye yarın TSİ 22.00'de konuk olacak.

Akhisarspor da J Grubu'nda Belçika temsilcisi Standard Liege ile yarın TSİ 22.00'de deplasmanda karşılaşacak.

Ligde ikinci hafta maçlarının programı şöyle:

17.50 Astana (Kazakistan) - Rennes (Fransa)

19.55 Zürih (İsviçre) - Ludogorets (Bulgaristan)

19.55 Bayer Leverkusen (Almanya) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)

19.55 Salzburg (Avusturya) - Celtic (İskoçya)

19.55 Rosenborg (Norveç) - Leipzig (Almanya)

19.55 Zenit (Rusya) - Slavia Prag (Çekya)

19.55 Bordeaux (Fransa) - Kopenhag (Danimarka)

19.55 Anderlecht (Belçika) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

19.55 Fenerbahçe - Spartak Trnava (Slovakya)

19.55 Karabağ (Azerbaycan) - Arsenal (İngiltere)

19.55 Vorskla Poltava (Ukrayna) - Sporting Lizbon (Portekiz)

19.55 Milan (İtalya) - Olympiakos (Yunanistan)

19.55 Real Betis (İspanya) - Dudelange (Lüksemburg)

22.00 Glasgow Rangers (İskoçya) - Rapid Wien (Avusturya)

22.00 Spartak Moskova (Rusya) - Villarreal (İspanya)

22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Lazio (İtalya)

22.00 Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Olympique Marsilya (Fransa)

22.00 Sarpsborg (Norveç) - Genk (Belçika)

22.00 Malmö (İsveç) - Beşiktaş

22.00 Standard Liege (Belçika) - Akhisarspor

22.00 Krasnodar (Rusya) - Sevilla (İspanya)

22.00 Jablonec (Çekya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

22.00 Chelsea (İngiltere) - Vidi (Macaristan)

22.00 BATE Borisov (Belarus) - PAOK (Yunanistan) 

banner22
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa LigiFenerbahçeBeşiktaşAkhisarsporSporHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MTG ile NEA Salamina Takımları Barış ve Spor Organizasyonunda bir araya geliyor
MTG ile NEA Salamina Takımları Barış ve Spor Organizasyonunda bir araya geliyor
Aslan, Porto deplasmanında
Aslan, Porto deplasmanında
KKTC Kadın Milli Takımı, teknik heyeti açıklandı
KKTC Kadın Milli Takımı, teknik heyeti açıklandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim