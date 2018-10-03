Avrupa Ligi'nde ikinci hafta heyecanı

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, Türkiye'yi temsil eden takımlardan Fenerbahçe, D Grubu'nda Slovakya'nın Spartak Trnava takımını yarın 19.55'de Ülker Stadı'nda ağırlayacak.
Beşiktaş ise I Grubu'nda İsveç ekibi Malmö'ye yarın TSİ 22.00'de konuk olacak.
Akhisarspor da J Grubu'nda Belçika temsilcisi Standard Liege ile yarın TSİ 22.00'de deplasmanda karşılaşacak.
Ligde ikinci hafta maçlarının programı şöyle:
17.50 Astana (Kazakistan) - Rennes (Fransa)
19.55 Zürih (İsviçre) - Ludogorets (Bulgaristan)
19.55 Bayer Leverkusen (Almanya) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)
19.55 Salzburg (Avusturya) - Celtic (İskoçya)
19.55 Rosenborg (Norveç) - Leipzig (Almanya)
19.55 Zenit (Rusya) - Slavia Prag (Çekya)
19.55 Bordeaux (Fransa) - Kopenhag (Danimarka)
19.55 Anderlecht (Belçika) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
19.55 Fenerbahçe - Spartak Trnava (Slovakya)
19.55 Karabağ (Azerbaycan) - Arsenal (İngiltere)
19.55 Vorskla Poltava (Ukrayna) - Sporting Lizbon (Portekiz)
19.55 Milan (İtalya) - Olympiakos (Yunanistan)
19.55 Real Betis (İspanya) - Dudelange (Lüksemburg)
22.00 Glasgow Rangers (İskoçya) - Rapid Wien (Avusturya)
22.00 Spartak Moskova (Rusya) - Villarreal (İspanya)
22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Lazio (İtalya)
22.00 Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Olympique Marsilya (Fransa)
22.00 Sarpsborg (Norveç) - Genk (Belçika)
22.00 Malmö (İsveç) - Beşiktaş
22.00 Standard Liege (Belçika) - Akhisarspor
22.00 Krasnodar (Rusya) - Sevilla (İspanya)
22.00 Jablonec (Çekya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
22.00 Chelsea (İngiltere) - Vidi (Macaristan)
22.00 BATE Borisov (Belarus) - PAOK (Yunanistan)