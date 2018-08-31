Avrupa Ligi'nde kura heyecanı

Temsilcilerimizden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor'un da boy göstereceği UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamalarına katılacak olan 32 takım, play-off turunun sona ermesiyle birlikte netlik kazandı.
UEFA Avrupa Ligi 2018-19 sezonu grup aşaması kura çekimi, bugün TSİ 14:00'te Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek.
Kura çekiminde Beşiktaş 1. torbada, Fenerbahçe 2. torbada yer alacak. Akhisarspor ise kura çekimine 4. torbadan katılacak.
1. TORBA
Sevilla
Arsenal
Chelsea
Zenit
Leverkusen
Dinamo Kiev
BEŞİKTAŞ
Salzburg
Olympiakos
Villarreal
Anderlecht
Lazio
2. TORBA
Sporting Lizbon
Ludogorets
Kopenhag
Marsilya
Celtic
PAOK
Milan
Genk
FENERBAHÇE
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Krasnodar
Astana
Rapid Wien
3. TORBA
Real Betis
Qarabağ
BATE Borisov
Dinamo Zagreb
Leipzig
E. Frankfurt
4. TORBA
Apollon
Rosenborg
Vorskla Poltava
Slavia Prag
AKHİSARSPOR
Jablonec
AEK
Videoton
Glasgow
Dudelange
Spartak Trnava
Sarpsborg
Malmö
S. Moskova
S. Liege
Zürih
Bordeaux
Rennes
Final maçı 29 Mayıs’ta Bakü’de
12 grubun yer alacağı kura çekiminde her torbadan birer takım, 4’erli şekilde bir grubu oluşturacak. Aynı torbada bulunan ve aynı ülkeden olan takımlar grup aşamasında birbirlerine rakip olmayacak. Grup maçları 20 Eylül’de başlayacak ve 13 Aralık’ta sona erecek. İlk iki sırayı alanlar bir üst tura çıkacak. Final maçı ise 29 Mayıs 2019’da Azerbaycan’ın Başkent’i Bakü’de bulunan Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.