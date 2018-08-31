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Avrupa Ligi'nde kura heyecanı

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması için geri sayım artık başladı.

31 Ağustos 2018 Cuma 09:56
Avrupa Ligi'nde kura heyecanı

Temsilcilerimizden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor'un da boy göstereceği UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamalarına katılacak olan 32 takım, play-off turunun sona ermesiyle birlikte netlik kazandı.

UEFA Avrupa Ligi 2018-19 sezonu grup aşaması kura çekimi, bugün TSİ 14:00'te Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek.

Kura çekiminde Beşiktaş 1. torbada, Fenerbahçe 2. torbada yer alacak. Akhisarspor ise kura çekimine 4. torbadan katılacak.

1. TORBA

Sevilla

Arsenal

Chelsea

Zenit

Leverkusen

Dinamo Kiev

BEŞİKTAŞ

Salzburg

Olympiakos

Villarreal

Anderlecht

Lazio

2. TORBA

Sporting Lizbon

Ludogorets

Kopenhag

Marsilya

Celtic

PAOK

Milan

Genk

FENERBAHÇE

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Krasnodar

Astana

Rapid Wien

3. TORBA

Real Betis

Qarabağ

BATE Borisov

Dinamo Zagreb

Leipzig

E. Frankfurt

4. TORBA

Apollon

Rosenborg

Vorskla Poltava

Slavia Prag

AKHİSARSPOR

Jablonec

AEK

Videoton

Glasgow

Dudelange

Spartak Trnava

Sarpsborg

Malmö

S. Moskova

S. Liege

Zürih

Bordeaux

Rennes 

Final maçı 29 Mayıs’ta Bakü’de

12 grubun yer alacağı kura çekiminde her torbadan birer takım, 4’erli şekilde bir grubu oluşturacak. Aynı torbada bulunan ve aynı ülkeden olan takımlar grup aşamasında birbirlerine rakip olmayacak. Grup maçları 20 Eylül’de başlayacak ve 13 Aralık’ta sona erecek. İlk iki sırayı alanlar bir üst tura çıkacak. Final maçı ise 29 Mayıs 2019’da Azerbaycan’ın Başkent’i Bakü’de bulunan Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa LigiUEFAKuraBeşiktaşFenerbahçeAkhisarsporSporHaber
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